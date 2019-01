Coca-Cola inspirisala sve da budu Deda Mraz i usreće decu iz SOS sela Srbije

Detalji Datum kreiranja četvrtak, 27 decembar 2018 12:18

Ove Nove godine 170 dece iz SOS dečijih sela u Kraljevu i Sremskoj Kamenici iskusiće radost praznika i provesti nezaboravno zimovanje zahvaljujući građanima Srbije i kompaniji Coca-Cola.

Jedna od najpoznatijih kompanija na svetu, čuvena po svojim inovativnim novogodišnjim kampanjama i društveno odgovornim aktivnostima, odlučila je da ove godine ode korak dalje i kaže svima da smo Deda Mraz - zapravo mi, i da možemo lako postati neko ko širi magiju dobrih dela, tako što ćemo na jednostavan način obradovati ljude koji nam znače.

Tokom novembra i decembra građani su pozivani da učine neko dobro delo: prijatno iznenade svoje prijatelje ili kolege sa posla, učine neku društveno korisnu aktivnost: pomognu u čišćenju parka ili snega ispred zgrade, ili jednostavno pozovu nekog ko im nedostaje. Fotografišu ili snime svoje dobro delo i okače na Instagram uz #BudiDedaMraz i taguju CocaColaSrbija kako bi se uz taj mali gest pažnje dragi ljudi osećali posebno. Ali tu nije kraj jer je magija novogodišnjih dobrih dela, zapravo tek pokrenuta. Svaki post koji se podeli na Instagram profilu sa #BudiDedaMraz donosi dodatnu zabavu deci bez roditeljskog staranja iz SOS dečijih sela koje Coca-Cola ove godine vodi na zimovanje gde će moći da uživaju u zimskim čarolijama.

- Coca-Cola je kao i mnogo puta do sada, rešila da podeli novogodišnju radost i to inspirišući sve da uzmu stvari u svoje ruke i obraduju one koji im najviše znače. Mi smo odlučili da odvedemo decu iz SOS sela Dr Milorad Pavlović iz Sremske Kamenice i iz SOS sela Kraljevo na zimovanje gde će moći da uživaju, druže se i zabavljaju, skijaju kao mnogi njihovi vršnjaci. Želimo da u Novu godinu uđemo šireći magiju dobrote, jer verujemo da svako od nas može da učini mnogo, čineći mala, ali značajna dela. Ta dela možda izgledaju nebitna ali mi verujemo da upravo ona pokreću lavinu i menjaju svet oko nas i čine ga boljim mestom za život - rekao je Vladimir Latinović, brend menadžer kompanije Coca-Cola.

Dok otkucavaju poslednji dani tekuće godine, a mi ulazimo u najradosniji period darivanja, najlepši pokloni su zapravo oni koji pokazuju da smo nekome poklonili vreme, pažnju, osmeh jer često su trud i pažnja ono što najviše obraduje. Coca-Cola i #BudiDedaMraz poručuju da je srce najpunije kada oko sebe vidimo drage ljude i njihova nasmejana lica. Još ako možemo da pomognemo i usrećimo nekoga kome je to najpotrebnije, stvorili smo istinsku novogodišnju magiju.