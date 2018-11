Whisky Fair Beograd 3.0: Možeš da naučiš samo ako probaš!

Detalji Datum kreiranja petak, 16 novembar 2018 12:08

Ako želite da otkrijete i detaljno istražite svet viskija, a ujedno i degustirate ovaj vrsni napitak, onda sačuvajte poslednji vikend novembra za Whisky Fair Beograd.

U SubBeernom centru, Cetinjska 15, Beograd, 24. i 25. novembra održaće se treći Viski sajam. Da ljubitelja ovog pića ima sve više u Srbiji, govori broj posetilaca, kao i neprekidan rast broja izlagača i brendova viskija. Od 50 vrsta viskija koliko ih je bilo izloženo na prvom, do blizu 100 vrsta na drugom izdanju sajma, došli smo do ovogodišnjeg sajma sa najrazovrsnijom ponudom do sada! Vodeći srpski uvoznici i proizvođači predstaviće široki portfolio brendova. Bogati program sajma nudi degustaciju više od 100 vrsta viskija koje će se naći na jednom mestu, a svi posetioci biće u mogućnosti da se bolje upoznaju sa kulturom i istorijom pića koje je definisalo vekove.

Duga tradicija, poreklo i duh ovog napitka organizatora je inspirisala da posetiocima ponudi raznovrsni program tokom kojeg će kroz zabavu približiti deo viski kulture. Pored neizbežnog zabavnog dela i ovaj sajam imaće edukativni karakter upoznavanjem publike sa svojevrsnom kulturom ovog čuvenog alkoholnog pića. Kao i prethodnih godina kroz predavanja i radionice svi zainteresovani će se bliže upoznati sa tradicijom, poreklom, razlikama među vrstama viskija, kao i kako da iskoriste maksimum iz svake čaše viskija. Teme, termini i predavači radionica ovogodišnjeg sajma su objavljeni na internet stranici i društvenim mrežama sajma. Whiskey Fair je jedinstvena prilika da se pored degustacije, proba i hrana koja u sebi sadrži viski, ali i tradicionalna jela zemalja iz kojih nam viski dolazi.

Celodnevni program i ove godine posetiocima nudi zabavu u vidu raznovrsnih aktivacija kao što su BlakJack i bilijar, a kao i prošle godine sve bradonje očekuje i berbernica. Na sajmu ćete imati mogućnost da postanete vlasnik i originalne majice brenda DechkoTzar, srpskog dizajnerskog dvojca Braća Burazeri, koji na kreativan način vezuju Whisky fair i Beograd. Za muzički program i dobru atmosferu biće zaduženi Duo Gitarinet i DJ Ognjen Krstić.

Prvog vikenda u decembru organizovaće se i Aukcija otvorenih flaša, tokom koje će posetioci imati priliku da kupe otvorene flaše sajamskih velikana po znatno povoljnijim cenama.

Kako je Whisky Fair Beograd veoma posvećen promovisanju odgovorne konzumacije alkohola i obeshrabrivanju prekomerne konzumacije svih proizvoda na samom sajmu, deo prihoda od ulaznica i aktivacija doniraće se za podršku aktivnostima promovisanja odgovorne konzumacije alkohola.

Cena ulaznice je ista kao i prethodnih godina 350 dinara, a radno vreme sajma je u subotu, 24. 11. od 12 do 02h, u nedelju 25.11. od 12 do 20h.

Poslednji novembarski vikend u ovoj godini u Beogradu obećava dobar provod, a više informacija o sajmu potražite na whiskyfair.rs ili na društvenim mrežama Facebook i Instagram. Broj ulaznica je ograničen, a mogu se već sada kupiti putem Eventim portala i prodajne mreže.