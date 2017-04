Detalji Datum kreiranja petak, 21 april 2017 09:19

U hotelu Falkensteiner u Beogradu, 27. aprila 2017., od 10 do 13 časova Srpska asocijacija menadžera organizuje Business Talk na temu Održivog razvoja srpske privrede. O održivom poslovanju kao ključu uspeha savremenog biznisa, ali i o tome kako su inovativni i odgovorni pristupi u kompanijama doveli do profita i uspeha govoriće: Sandra Savić, direktorka korporativnih komunikacija u kompaniji Hemofarm, Dejan Marković, direktor Schneider Electric Srbija, Jovana Mehandžić Đurđić, menadžerka za održivi razvoj JIE Ikea Srbija, Biljana Bobić Subin, menadžerka za korporativne poslove Heineken Srbija, Andrea Radonjić, menadžerka eksternih komunikacija Coca Cola HBC Srbija, Tijana Koprivica, rukovodilac za održivo poslovanje Delta Holdinga, Aleksandar Stevanović, direktor inženjeringa u kompaniji Henkel Srbija i Nenad Stojković, menadžer za održivi razvoj u kompaniji NIS. Moderator SAM Business Talk-a biće Marijana Pavlović, People, Performance & Culture Manager KPMG. Okupljanje učesnika je od 9.30 do 10 časova. Panel diskusija počinje u 10 časova i traje do podneva kada počinje networking.