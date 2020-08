Otvoren konkurs za nagrade KAKTUS 2020!

UNIQUE IN BEING DIFFERENT

Nagrade će biti svečano dodeljene na 6. nacionalnom Festivalu integrisanih komunikacija – KAKTUS 2020, koji će biti održan 3. i 4. novembra u Beogradu, pod sloganom „Unique in being different“.

O tome ko će dobiti ovogodišnje KAKTUS nagrade odlučuje stručni žiri koji čine priznati i ugledni profesionalci iz kreativnih, PR, digitalnih agencija i produkcijskih kuća iz Srbije i regiona. Žiri iz Srbije ove godine radiće u sastavu: Ana Šutić, Creative Director, New Moment New Ideas Company; Đorđe Janković, Chief Creative Business Designer, New Startegy; Goran Jankuloski, Managing Partner, Žiška; Jelena Dragišić, Head of Creative, LUNA\TBWA; Josip Modli, Partner, Fried; Lea Stanković, Executive Director, Communis DDB; Lidija Milovanović, Associate Creative Director, McCann Beograd; Marko Vulinović, Creative Director, Real Grupa Beograd; Miroslav Miljenović, Creative Director, SIVO; Nemanja Stanković, Creative Director, Executive Group; Predrag Simić, Creative Director, Leo Burnett; Tamara Jokanović, Managing Director, Represent Communicatios i Vladimir Mitrović, Creative Director, Ovation BBDO.

Regionalni žiri ove godine činiće: Davor Bruketa, Chief Creative Officer & Co-Chairman, Bruketa&Žinić&Grey (HR); Dejan Šijuk, Creative Director, Aquarius (BiH); Domagoj Davidović, Founding Partner & Creative Strategist, Švicarska (HR); Ilinka Crvenkovska, Creative Director, Idea+ Communications (MK); Ivan Tanić, Creative Director, Saatchi&Saatchi Zagreb (HR); Ivan Tušek, Head of Creative, Degordian (HR); Jure Korenč, Creative Director, Agencija 101 (SLO); Jurica Ćorluka, Head of Creative, Señor (HR); Lana Bedeković Rosandić, Owner & Managing Director, Alert (HR); Milena Mijatović, Founder & Managing Director, MINT Banja Luka (BiH); Mirka Modrinić, Creative Director, Pristop (SLO); Robert Bohinec, Creative Director, Futura DDB (SLO) i Uroš Goričan, Creative Director, Herman & partnerji (SLO).

Novina u okviru ovogodišnjeg konkursa za nagrade KAKTUS 2020 je nova kategorija – posebno priznanje LOCKDOWN integrisana kampanja. Ova kategorija namenjenja je za prijavu kampanja koje su nastale isključivo u periodu od 10. marta do 10. maja 2020. godine odnosno u periodu vanrednog stanja i pandemije virusa COVID-19. Kampanje koje su nastale za vreme vanrednog stanja, a kao odgovor na pandemiju virusa COVID-19 mogu biti prijavljene isključivo za Posebno KAKTUS priznanje i to bez nadoknade.

„U protekloj godini realizovane su brojne zanimljive i inovativne kampanje za koje smatramo da su vredne pažnje, kako stručne, tako i šire javnosti. Konkurs za KAKTUS nagrade prilika je da izmerimo da li su to zaista drugačije ideje i one koje opstaju, ali i ocenimo napredak struke. Prvu polovinu ove godine obeležila je pandemija virusa COVID-19, a brojne kompanije su za veoma kratko vreme uspele su da se reorganizuju i kreativno odgovore na krizu. Zato smo uveli posebno priznanje, jer želimo da nagradimo i promovišemo brendove koji su krizu videli kao priliku. Pored toga, ove godine KAKTUS 2020 slavi ljude koji rade u našoj struci, pojedince i timove, njihovu različitost, talente, interesovanja, stručnost, kreativnost i sposobnost. Očekujemo puno dobrih kampanja koje će ukazati na trendove razvoja, ali i na izazove koji određuju budućnost kreativne industrije u Srbiji“, rekla je Ivana Parčetić Mitić, osnivač i CEO Marketing mreže, koja je organizator festivala KAKTUS 2020.

Uslove konkursa, propozicije i kategorije, kao i prijavni formular i Pravilnik o radu žirija, možete pronaći na sajtu www.kaktus.rs.

Izvor: CafeBar

Foto: Marketing Mreža