Uživajte u savršenom letnjem osveženju - Insta Grand Freeze ledenoj kafi

Željno smo iščekivali, toplo vreme, uživanje i zabavu na suncu, kao i šetnje tokom prijatnih noći. Leto je napokon stiglo. Iako je na prvi pogled drugačije od prethodnih, posebno zbog nemogućnosti da letujemo na moru, to ne znači da letu ne možemo da se prepustimo i kod kuće, na sigurnom! Zato vam predstavljamo nekoliko saveta, kako da letnji dan iskoristite na najbolji mogući način.

Jutarnja šetnja

Idealan način da se započne dan, pogotovo ukoliko je lepo vreme, jeste šetnja. Predlažemo da svakog jutra odvojite malo vremena i zaputite se u obližnji park ili pored reke, i uživate u prirodi i suncu. To će uticati pozitivno na vaše raspoloženje, a fizička aktivnost će vam dodatno prijati. To je dobar način da se pripremite za sve obaveze koje su pred vama, jer jedino priroda može da vas inspiriše baš kao što to čine putovanja i more.

Popodnevno opuštanje

Kada dnevna temperatura dostigne svoj maksimum, svi tražimo sklonište od sunca gde možemo da se relaksiramo. A naravno, glavni sastojak opuštanja je svakako kafa, pogotovo ukoliko je ledeno hladna! Uz Insta Grand Freeze Classic, i kafa i osveženje su vam uvek na dohvat ruke, a priprema je veoma laka - sadržaj kesice sipate u šolju, prelijete hladnom vodom, promešate i savršen letnji kremasti napitak je spreman. Preporučujemo da dodate i nekoliko kockica leda, i vrelina leta nestaje! Ako se odlučite za Insta Grand Freeze Coconut ledenu kafu, svojom zanosnom aromom kokosa će vas u mislima povesti na plažu i hlad ispod palme.

Večernja zabava

Nakon što ste uspešno obavili sve obaveze, dobro se odmorili i napunili baterije, spremni ste za druženje sa najmilijima. Okupite ukućane na svoju terasu ili u dvorište, gde im možete pripremiti laganu večeru, a veče možete začiniti nekim društvenim igrama ili pak filmom. Ukoliko vam je odmor baš potreban, možete sami sebe da počastite dostavom iz omiljenog restorana. Ono što je obavezno jeste ledeni dezert uz pomoć kojeg ćete kreirati atmosferu sa mora.