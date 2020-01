Dvostruko zlato za Tikveš vino na China Wine & Spirits Awards

Najveće i najprestižnije takmičenje vina i alkoholnih pića u Kini koje ocenjuje 100 sudija ,,China Wine & Spirits Awards Best Value 2020 ” ovenčalo je ,,Terrasse à L’Ombre” iz 2018. godine dvostrukom zlatnom medaljom. Francuska vinarija „Château de Gourdon“ na tržište Srbije plasirala je ekskluzivna premium vina tokom 2019. godine, a „Terrasse à L’Ombre“ biće dostupno na srpskom tržištu početkom februara meseca 2020. godine. Ovo vino potiče sa mikrolokacije i proizvodi se u organičenim količinama. Ekspresija podneblja nalazi se u svakoj čaši, a dokaz za to je druga nagrada koju je osvojila ova vinarija na svetskim takmičenjima.

Dvostruka zlatna medalja za Tikvešovo vino Terrasse a L’Ombre

Vino ,,Terrasse à L’Ombre“ iz vinarije ,,Château de Gourdon” koja se nalazi na jugu doline reke Rone deo je portofilija vinarije,,Tikveš“ od novembra 2018. godine.

Ovo vino je simbioza Širaza (65%) i Grenache Noir (35%). Jedinstvenost vina čine izražene arome šumskog voća, slatkih orijentalnih začina i aromatičnog bilja sa elegantnim dugim finišom. Francuska vinarija „Château de Gourdon“ plasirala je vrhunska premium vina koja imaju jedinstven karakter, izvanredan kvalitet i osvajaju publiku širom sveta. Vino „Terrasse à L'Ombre 2018“ je šesto vrhunsko vino iz portfolija vinarije ,,Château de Gourdon” visokog kvaliteta.

Bronzana medalj za Vranec Special Selection iz Tikveša

Na istom takmičenju, bronzanom medaljom sudije su nagradile ,,Vranec Special Selection“ iz 2016. godine koje odlikuje kompleksnost aroma bobičastog voća i začina. Nadaleko poznata sorta ,,Vranac" je identitet celog regiona, a njegova unikatnost kao autohtone sorte prepoznata je i od strane sudija i nagrađena.

Ovaj izuzetan uspeh našem regionu otvara vrata na tržište Kine i potvrđuje vrhunski kvalitet. Na ovom prestižnom takmičenju su uvoznici, distributeri, trgovci i somelijeri vina i alkoholnih pića iz celog sveta.