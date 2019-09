Beograđani i turisti uživali uz muziku, hranu, vino i feštu na reci

Uspešno završen prvi Belgrade Waterfront good food & wine festival

– Belgrade Waterfront Good Food & Wine Festival završen je u nedelju, 08. septembra, sajmom „Food & Wine show“ na Sava Promenadi koji je okupio veliki broj Beograđana i turista. Tri dana najboljih ukusa, kvalitetnih vina, plesa uz muziku tamburaša, folkloraša i Lene Kovačević, poklona, druženja sa poznatima i veliku feštu na reci donela su Beogradu karnevalski vikend i manifestaciju koja je pokazala bogatstvo naše zemlje i grada u domenu privrednih, turističkih, ali i kulturno-umetničkih potencijala.

Nakon velikog Vinskog defilea, u okviru kog je u petak više od 50 zabavljača, plesača, trubača, folkloraša i promotera, prodefilovalo Knez Mihailovom ulicom označivši početak, festival je u subotu nastavljen takmičenjem poznatih u pripremanju salata „Celebrities in the kitchen“. Kako to izgleda kada javne ličnosti ukrste snage u kombinovanju ukusa i začina pokazali su modni kreator Bata Spasojević, vlasnica „Miss YU“ agencije Vesna de Vinča, bivša misica Srbije Jelena Marković, teniski trener Bogdan Obradović, novinari Olivera Jovićević, Srđan Predojević, Marija Savić Stamenić, Milica Bursać, potom maneken Đoka Kortina i drugi. Po odluci stručnog tima restorana „Faro“, koji je bio i domaćin takmičenja, najbolju salatu pripremio je novinarski tandem Srđan Predojević i Marija Savić Stamenić.

Sve to bila je uvertira u centralni festivalski događaj, sajam dobre hrane i vina koji je održan od 14h do 21h na Sava Promenadi. Na štandovima 50ak izlagača iz zemlje i regiona mogli su se okusiti najraznolikiji ukusi, u kombinaciji sa dobrim vinom, ali i dobrom zabavom za koju su se pobrinuo plesni studio „Neđma“, tamburaški sastav „Kovinski bećari“ i jedna od najpopularnijih pevačica Srbije i regiona Lena Kovačević koja je nastupila u finalu večeri.

Na svečanom otvaranju sajma, ispred Glavnog grada čiji je Sekretarijat za privredu, uz kompaniju „Belgrade Waterfront“ bio glavni pokrovitelj festivala, obratio se Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda. Tom prilikom je istakao da je Belgrade Waterfront Good Food & Wine Festival kroz tri festivalska dana, sajam i mnoštvo programa, uspešno promovisao domaću privredu, kompanije i proizvode, ali i srpski turizam i da je, kao takav, jedna od ključnih manifestacija za razvoj Beograda.

-Mi smo grad koji živi od turizma i ako želimo da imamo više turista onda moramo da kreiramo slične događaje. Ovaj festival nam je potreban kako bismo privukli više turista bez obzira što opet ove godine imamo porast od preko 16%. Takođe, oživljavamo jedan novi deo grada što je takođe važno. Želim da kao najznačajnije dodam i da je dobro što promovišemo našu, domaću proizvodnju. Kad vidite sve sve domaće kompanije ovde, shvatite da neki put i ne znamo šta se sve proizvodi u našoj zemlji i kako imamo dobre proizvode koji ne zaostaju ni u pakovanju ni u kvalitetu za proizvodima u Evropi. Zato ovo jeste prilika i da se ljudi upoznaju i sa proizvođačima koji vredno i dobro rade. Tako da sve u svemu imamo nekoliko važnih ciljeva koje postižemo ovom manifestacijom, kazao je Vesić proglašavajući festival otvorenim.

Ispred Udruženja „Centar Spektar“, koje je organizator manifestacije, prisutnima se obratila Marija Drašković ističući da je ovogodišnji Food & Wine show okupio više od stotinu subjekata domaće privrede, gostiju iz regiona, institucija, kompanija, relevantnih stručnjaka, medija i drugih partnera.

-Danas predstavljamo našu tradicionalnu hranu, vina, ugostiteljstvo, ali i kulturu i umetnost. Želimo da naš Festival bude Srbija u malom. Želimo da pošaljemo i poruku o Beogradu kao najprestižnijoj „city break“ destinaciji u ovom delu Evrope. Sve smo vidljiviji na svetskoj turističkoj mapi, a ovakvim događajem možemo doprineti još boljoj promociji naših vrednosti i potencijala. Zato nam je dragocena i podrška prijatelja iz regiona, jer dobro treba da delimo. Stoga verujemo da je ovo samo početak jedne lepe i višestruko korisne tradicije, kazala je na otvaranju Marija Drašković.

Nakon obraćanja pokrovitelja i organizatora, usledila je dodela priznanja najboljim proizvodima i kompanijama u 13 kategorija. Glavnom gradu uručeno je priznanje za doprinos razvoju festivalskog turizma, dok je kompanija „Belgrade Waterfront“ dobila plaketu „Top destinacija“.

Zlatni prijatelji festivala bile su kompanije „Čoka“ i „Simex“. Prijatelji su kompanije „Zlatiborac“, Yumis, Vitinka, JP „Emisiona tehnika i veze“, JKP „Zelenilo Beograd“, JKP „Gradska čistoća“ i restoran Faro. Medijsku podršku pružili su: Večernje novosti, RTV Studio B, Radio 202, Fokus Radio, novinska agencija Beta, portali Putovanja i turizam, 24 sata, Espreso, Turistički svet, produkcija emisije „Srbija koju volim“, portala Udruženje turističkih novinara Srbije, Gastro tour Serbia, Stvar ukusa, Vino.rs, Nale Kulinarija i agencija Screen Media.