Akvizicija kompanije Knjaz Miloš

Mattoni 1873 i PepsiCo završili zajedničku akviziciju kompanije Knjaz Miloš, srpskog proizvođača mineralne vode i bezalkoholnih pića

Beograd, 20.avgust 2019 - Kompanija Mattoni 1873, kroz svoju ćerku kompaniju Karlovarské minerální vody (KMV) i kompanija PepsiCo Inc. kroz svoju kompaniju Frito-Lay Trading Company (Europe), zajedničkim ulaganjem završili su akviziciju 100 odsto kompanije Knjaz Miloš, srpskog proizvođača mineralne vode i bezalkoholnih pića. Kompanija Knjaz Miloš prethodno je bila u vlasništvu Investicionog fonda Mid Europa Partners.

Transakcija je odobrena od strane antimonopolske komisije i obuhvata kupovinu proizvodnih kapaciteta kompanije Knjaz Miloš u Srbiji, kao i brendove kao što su Knjaz Miloš, Aqua Viva, Guarana, ReMix Knjaz, Tube, Gusto i druge.

Kompanija Knjaz Miloš, sa sedištem u Aranđelovcu, ima poslovnu istoriju dugu više od 200 godina i predstavlja jednog od najvećih proizvođača mineralne vode, bezalkoholnih i energetskih pića u Srbiji.

PepsiCo, multinacionalna kompanija i jedan od najvećih svetskih proizvođača hrane i napitaka koja posluje u više od 200 zemalja širom sveta, i Mattoni 1873, najveći distributer bezalkoholnih pića u Centralnoj Evropi, već uspešno sarađuju. Mattoni 1873 je proizvođač i distributer PepsiCo portfolija gaziranih pića u Češkoj, Mađarskoj, Slovačkoj i Bugarskoj, kao i distributer PepsiCo portfolija grickalica u Češkoj, Slovačkoj i Mađarskoj.

„Želimo dobrodošlicu kompaniji Knjaz Miloš u Mattoni 1873 porodicu. Ova prilika će nam pružiti nove mogućnosti za rast i razvoj kompanije, kupaca i naših zaposlenih. Ujedinjenje portfolija Mattoni 1873 sa portfolijom Knjaz Miloša obezbediće izvanredan kvalitet našim kupcima i potrošačima.” rekao je Alessandro Pasquale, generalni direktor u kompaniji Mattoni 1873.

„Partnerstvo kompanija PepsiCo i Mattoni 1873 je do sada bilo veoma uspešno i ova akvizicija predstavlja priliku za dodatni razvoj i jačanje našeg prisustva. Veoma smo zadovoljni što je Mattoni 1873 naš partner i u ovom poslovnom poduhvatu”, istakao je Christophe Guille, Senior Vice President GM, Central Europe, Great Balkans & DACH PepsiCo.

„Knjaz Miloš je već sproveo inovacije vezane za proizvode i ambalažu kako bi ojačao svoje liderstvo u kategoriji vode i pića. Novi i osveženi brendovi kompanije doveli su do direktne digitalne komunikacije sa mlađim potrošačima. Ovaj inovativni rast doveo je do toga da se poslovanje više nego udvostručilo tokom perioda u kome je vlasnik bio investicioni fond Mid Europe. Želimo menadžmentu Knjaz Miloša da nastavi uspeh kao deo kompanija Mattoni 1873 i PepsiCo.” dodao je Robert Knorr, Co-Managing Partner of Mid Europa Partners.

„Unapređujući svaki aspekt našeg poslovanja u poslednjih nekoliko godina, učinili smo Knjaz Miloš uglednom kompanijom naše industrije u Evropi. Radujemo se što ćemo se pridružiti vodećim brendovima, jer to je najbolji dokaz našeg uspeha “, rekao je Miloš Stojisavljević, generalni direktor kompanije Knjaz Miloš.

Mattoni 1873 nastavlja sa svojim evropskim akvizicijama. Od 2008. godine vlasnik je 100-postotnog udela u austrijskom Walduelle Kobersdorf, a 2015. godine kompanija je kupila Kékkúti Ásványvíz i Szentkirályi Ásványvíz, lidere u proizvodnji i distribuciji flaširane vode u Mađarskoj. U 2017. godini grupa Quadrant Beverages JSC, zvanični proizvođač bezalkoholnih pića kompanije PepsiCo u Bugarskoj, takođe je postala deo grupe. U 2018. godini stekli su prava na punionicu PepsiCo gaziranih napitaka u Češkoj, Mađarskoj i Slovačkoj.