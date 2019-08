Tri stvari koje morate probati ovog leta

Novo leto znači nove avanture! Sa dolaskom najsunčanijeg godišnjeg doba dolazi i inspiracija za opuštene letnje večeri na terasama, u dvorištima i na plažama, okupljanja na gradskim krovovima i ispijanje šarenih koktela. Vreme je da pustite omiljenu muziku, okupite društvo i u potpunosti uživate u svim mogućnostima koje leto nudi – ali odakle početi?

U nastavku je nekoliko predloga za koje smo sigurni da će vam ulepšati tropske temperature, a koji ne zahtevaju da potrošite čitavo bogatstvo na njihovu realizaciju. Od pripreme, potrebno je samo da osmislite svoj omiljeni letnji autfit!

•Organizujte vikend putovanje u Srbiji. Naša zemlja nudi mnoštvo ne toliko poznatih mesta koja su puna prirodnih lepota, a ovo leto pravi je trenutak da istražite neko od njih, na kojem do sada niste bili. Destinacije u Srbiji obično su znatno jeftinije od alternativa u inostranstvu, a izbora je mnogo – od jezera i reka koje će zadovoljiti ljubitelje plaža, planina za one koji posebno uživaju u aktivnom odmoru, pa sve do banja koje će obradovati one željne istinskog odmaranja. Osim toga, za vikend putovanje nije potrebno da uzmete više od jednog slobodnog dana, što izuzetno olakšava organizaciju i ostavlja vam veliki deo godišnjeg odmora ukoliko ste planirali i neku dalju destinaciju. Nekoliko dana odmora i uživanja u prelepim domaćim predelima napraviće osetnu razliku u vašem raspoloženju, uz neuporedivo manji udar na novčanik i budžet.

•Prebacite svoj hobi u prirodu. Boravak napolju ima nemerljive pozitivne efekte kako na naše zdravlje, tako i na opšte raspoloženje. Zato je pametno iskoristiti lepo vreme da sve ono što inače volimo da radimo, probamo da uradimo napolju! Na primer, ukoliko ste zaljubljenik u fitnes i treninge, postoji mnogo otvorenih prostora za vežbanje, sa spravama i stazama za trčanje, kojima možete zameniti vežbanje u teretani ili kod kuće. Izbacite slikarski pribor i platno na najbližu zelenu površinu ili u dvorište – i terasa će biti dovoljna – i dobićete potpuno novu vrstu inspiracije!

Osim toga, leto ostavlja prostor i za isprobavanje novih hobija, i to onih koji u velikoj meri zavise od lepog vremena. Da li ste nekada probali da puštate zmaja? Ili vam je kao detetu san bio da naučite da jašete konja? Možda je pravo vreme da sve ovo i učinite, na veliku sreću mališana u sebi.

•Uživajte u nečemu novom. Nove aktivnosti su sjajan način da provedete sunčane dane, ali ne bi trebalo ni da zaboravite na koristi malih letnjih uživanja koja ne zahtevaju veliku akciju, a koja su i te kako značajna za sreću. Odličan primer su sva ona okupljanja sa najdražim ljudima na terasama omiljenih kafića, u kojim uvek volite da isprobate nove kombinacije, bez obzira na to što konobar već zna vašu standardnu porudžbinu. Ovog leta, hit koji morate probati je Barcaffè Cold Brew – novi svetski trend u ispijanju kafe, koji ubrzano osvaja i našu zemlju. Cold Brew je hladno ekstrahovana kafa, što znači da se priprema na potpuno drugačiji način od hladnih kafa koje ste do sada probali, a donosi jedinstveno uživanje i letnje rashlađenje, uz manju gorčinu i kiselost od obične kafe. Ukoliko ste među onima koji strastveno uživaju u kafi tokom cele godine, ovo je prava letnja varijanta omiljene navike, koju je uz to i jednostavno pronaći pomoću Barcaffè lokatora kafića i ugostiteljskih objekata koji je služe. Naš savet je - probajte je prvo u klasičnoj varijanti sa ledom, a onda uživajte i u nekim od najboljih receptura Cold Brew mix napitaka kojim se stvaraju neverovatni kokteli (poput onih sa početka teksta), čiji će vas izgled i ukus oduševiti.

Dakle, ukoliko tako odlučite, ovo leto može biti puno divnih novih iskustava koje ćete pamtiti, a koja uz to ne zahtevaju komplikovanu organizaciju i više stresa nego odmora. Prepustite se onome čemu volite i ne možete pogrešiti – nekada (a pogotovo leti), sve je zaista toliko jednostavno!