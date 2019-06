Otvoren konkurs za nagrade #kaktus2019!

Marketing mreža raspisala je konkurs za 5. nacionalnu dodelu godišnjih nagrada KAKTUS 2019. Nagrade se dodeljuju u 23 kategorije, a dobijaju ih organizacije, kompanije, institucije i agencije za najkvalitetnije i najprofesionalnije pojedinačne i integrisane kampanje u protekloj godini. Glavne nagrade na festivalu su, kao i do sada, Agencija godine, Oglašivač godine i Integrisana kampanja godine – Grand Prix. Kao i prethodnih godina, KAKTUS 2019 slavi samo one ideje koje izlaze iz granica očiglednog i uprkos teškim uslovima inspirišu i proizvode najefikasniju komunikaciju sa ciljnim grupama. Konkurs je otvoren do 20. septembra.

Nagrade će biti svečano dodeljene na 5. jubilarnom nacionalnom Festivalu integrisanih komunikacija – KAKTUS 2019, koji će biti održan 29. i 30. oktobra u Madlenianum Opera & Theatre, pod sloganom „Make room for a new BLOOM“.

O tome ko će dobiti ovogodišnje KAKTUS nagrade odlučuje stručni žiri koji čine priznati i ugledni profesionalci iz kreativnih, PR, digitalnih agencija i produkcijskih kuća iz Srbije i regiona. Žiri iz Srbije ove godine radiće u sastavu: Aleksandra Radujko, Managing Director, New Media Team; Dejan Krivokapić, Art Director, Kreativa New Formula an element of Alkemy; Iva Đurković, Managing Director, LUNA\TBWA i OMD Media; Ivan Pavlović, Co-Founder & CEO, Spring Onion Studio; Ivana Zeković, Creative Director, Saatchi & Saatchi Belgrade; Katarina Pribićević, Strategic Planning Director, McCann Beograd; Maja Jovanović, Account Manager, Degordian; Miloš Skokić, Managing Partner, Žiška; Nevena Milanović, Digital Account Director, Fullhouse Ogilvy; Slobodan Jovanović, Founder & Creative Director, Coba & Associates; Veljko Golubović, Executive Creative Director, New Moment New Ideas Company; Vladimir Mitrović, Creative Director, Ovation BBDO i Voljena Daničić, Head of Creative, Direct Media United Solutions.

Regionalni žiri ove godine činiće: Dajan Javorac, Founder & Creative Director, MANIA Advertising Agency (BiH); Darko Buldioski, Founder, New Media (MK); Igor Mladinović, Chief Creative Director, Imago Ogilvy (HR); Gregor Firbas, Head of Digital, Futura DDB (SLO); Katja Mlakar, Creative Director, AVI – Agencija vrhunskih idej (SLO); Kristijan Andoljšek, Senior Art Director, Innovatif (SLO); Luka Bajs, Creative Director, Grey Ljubljana (SLO); Luka Pervan, Creative Director, Señor (HR); Manuela Šola, General Manager, Komunikacijski laboratorij (HR); Sašo Dimitrievski, Partner, Member of Executive Board, Pristop Group (SLO); Sašo Petek, Creative Director, Agencija 101 (SLO); Sean Poropat, Partner & Creative Director, Studio Sonda (HR) i Tomislav Bader, Partner, Švicarska (HR).

Novine u okviru ovogodišnjeg konkursa za nagrade KAKTUS 2019 su tri nove kategorije:

1. Pojedinačni radovi – EXECUTION (Dizajn i Produkcija) – kategorija koja slavi umetnost realizacije, a u gde će prijavljeni projekti morati da pokazu svoje umeće produkcije rešenja koja, zahvaljujući novim, kreativnim tehnikama i veštinama, dovode do inovativne realizacije ideja;

2. Digitalna integrisana kampanja – kategorija u kojoj se prijavljuju najbolje kampanje koje su kreirane isključivo za online kanale komunikacije, uz korišćenje najmanje tri digitalna kanala komunikacije – social media, web site, mobile, IoT, AI, data, video, aplikacija…;

3. Integrisana kampanja kreirana za drugo tržište – ovom kategorijom Marketing mreža želi da promoviše i doprinese izvoz kreativnih ideja, a odnosi se na kampanje koje su osmislile i realizovale agencije sa sedištem u Srbiji za regionalnog ili globalnog klijenta, odnosno za drugo tržište.

„U protekloj godini realizovane su brojne zanimljive i inovativne kampanje za koje smatramo da su vredne pažnje, kako stručne, tako i šire javnosti. Konkurs za KAKTUS nagrade prilika je da izmerimo da li su to zaista drugačije ideje i one koje opstaju, ali i ocenimo napredak struke. Pored toga, ove godine akcenat festivala je na talentima i inovacijama, jer drugačiji pristup u advertising industriji otvara nove uglove i rađa nove ideje. Očekujemo puno dobrih kampanja koje će ukazati na trendove razvoja, ali i na izazove koji određuju budućnost kreativne industrije u Srbiji“, rekla je Ivana Parčetić Mitić, osnivač i urednica portala Marketing mreža, koji je organizator festivala KAKTUS 2019.

Uslove konkursa, propozicije i kategorije, kao i prijavni formular i Pravilnik o radu žirija, možete pronaći na sajtu www.kaktus.rs.