Beyond Burger – mnogo više od običnog burgera

Ljubitelji burgera u Srbiji imaće uskoro priliku da isprobaju svetski hit – Beyond Burger. Šta čini Beyond Burger prepoznatljivim, ali istovremeno i potpuno drugačijim gastronomskim užitkom, pokazala je današnja ekskluzivna degustacija u METRO HoReCa Centru.

Suštinske promene obično nastaju kada se zapitamo o stvarima koje izgledaju neupitne, ili očigledne. Kao na primer – zašto nam je potrebna životinja da bismo stvorili meso? Ili, zašto ne možemo izgraditi meso direktno iz biljaka? Upravo su to pitanja koja su dovela do inovativnih odgovora i prave revolucije u prehrambenoj industriji, čiji je jedan od predvodnika i kompanija Beyond Meat, koja je nedavno postala tema broj 1 mnogih svetskih medija.

Da bismo razumeli šta zapravo znači stvoriti meso iz biljaka, treba da znamo da meso, kao namirnicu, definišu četiri osnovna hranljiva bloka: proteini, masti, minerali u tragovima i voda. Ovi gradivni blokovi postoje i u biljnom svetu, zbog čega je kompanija Beyond Meat došla na ideju da upravo njih iskoristi za izgradnju mesa na biljnoj osnovi – bez žrtvovanja ukusa i teksture.

Tako je nastao i Beyond Burger – burger na bazi biljka, tačnije izgrađen od proteina graška. Izolat proteina graška, od koga je ovaj burger napravljen, nudi visokokvalitetnu, visokoproteinsku opciju za sve one koji žele da jedu zdravije, ili koji brinu o životnoj sredini i zaštiti životinja. Jedna od najznačajnijih prednosti stvaranja proizvoda na bazi bilja, koji imaju iste ili više nutritivne odlike kao i meso, jeste i činjenica da se pri njegovoj proizvodnji koristi značajno manji procenat prirodnih resursa. Zabeleženo je čak 99 posto manje potrošene vode, 93 posto manje obradive zemlje, emitovano je 90 procenata manje štetnih gasova, koji izazivaju efekat staklene bašte, i sveukupno se troši 46 odsto manje energije – što ceo proces čini bitno efikasnijim i održivijim u odnosu na proizvodnju mesa od životinja.

Gosti na degustaciji ovoj jedinstvenog biljnog burgera, uskoro u ponudi, ekskluzivno u METRO radnjama, uverili su se da je Beyond Burger podjednako sočan i ukusan kao i tradicionalni burger od govedine, kao i da se priprema na potpuno isti način. Ono što čini značajnu razliku jeste da je mnogo zdraviji od tradicionalnog burgera, zato što u svom sastavu ne sadrži holesterol i zasićene masti, kao ni gluten, ni soju. Beyond burger idealna je opcija za vegane, vegeterijance, one sa netolerancijom na mlečne proizvode, ali i sve koji traže visokokvalitetan proteinski obrok. Naravno, ovaj inovativni burger, kao predstavnik omiljene brze hrane, čini siguran izbor za sve ljubitelje dobrog zalogaja ili ugostitelje koji žele da kvalitetnim i ukusnim proizvodima obogate svoje menije i ispune potrebe i želje svih gostiju.

Predlog pripreme Beyond burgera, sa ementaler sirom i METRO chef sendvič sosom:

Potrebne namirnice:

Beyond burger; Burger pecivo; METRO chef sendvič sos; ARO ementaler listići; Zelena salata; METRO Chef kiseli krastvac; METRO Chef spicy wedges;

Priprema:

Beyond burger ispržiti. Burger pecivo premazati METRO chef sendvič sosom i na njega složiti Beyond burger i ARO ementaler. Garnirati kiselim krastavcem i zelenom salatom. Uz burger servirati METRO Chef spicy wedges.