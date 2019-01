Jubilarni 25. ProWein

U martu sajam ProWein slavi svoju 25-godišnjicu postojanja. Tokom 25 godina duge istorije ProWein je zabeležio enormni porast. Prvo izdanje ovog danas svetski najznačajnijeg sajma vina i alkoholnih pića, održano je još davne 1994. godine pod imenom ProVins. Uz frankofoni naziv naglasak je bio na maloj prezentaciji francuskog vina iz prethodne godine, ali se spektar izlagača proširio i na druge zemlje. Tako je te prve godine (23-23. februar 1994.) u Diseldorfu 321 izlagača predstavilo svoje proizvode u jednoj sajamskoj dvorani. Lista izlagača je pored Francuske i Nemačke obuhvatila i Italiju, Grčku, Austriju, Španiju, Portugaliju, Kolumbiju i Mađarsku. Na tom prvom događaju prisustvovalo je 1.517 posetilaca, od toga 250 je došlo iz drugih evropskih zemalja, prvenstveno Francuske. Od samog početka ProWein je bio otvoren isključivo za stručne posetioce iz trgovinske industrije i ugostiteljstva i smatra se da je ovaj strog kriterijum zaslužan za uspeh sajma svih ovih godina.

Na osnovu snažnih pozitivnih ocena od strane posetilaca i izlagača planirano je drugo izdanje za 1995. godinu. Sajam je preimenovan u više naziva u duhu različitih jezika - ProVins, ProVino, ProWine i ProWein. Broj izlagača je porastao na 532 u dve izložbene hale, a svoju premijeru tada imala je degustaciona zona. Od 1996. godine sajam je počeo da se održava tradicionalno 3 dana, a 1997. usvojen je jedinstven naziv ProWein i logo koji je i danas u upotrebi. Ta godina je i odskočna daska sajma kad je zabeleženo 1.065 izlagača iz 25 zemalja, a mnoga značajna imena i svetske zvezde počinju da se pojavljuju na ProWein-u.

Tokom godina razvijao se bogat i šarenolik program pratećih događaja koji odlično upotpunjuju sadržaj sajma. Trenutno se posetiocima nudi oko 500 događaja, počev od raznih degustacija na ProWein forumu ili štandovima izlagača do stručnih predavanja o aktuelnim trendovima i tržištima. Od 2015. godine održava se posebna izložba "same but different" koja je prvobitno zamišljena kao mesto neobičnih i inovativnih ideja u proizvodnji i prodaji vina, ali je od prošle godine koncept proširen i na kraft pića. Tu je i fizzz Lounge izložba da predstavi najnovije koktele i Champagne Lounge platforma za proizvođače šampanjca.

Za ovih 25 godina postojanja ProWein je postao vodeći svetski sajam vina i alkoholnih pića, centralno mesto za ugovaranje poslova i narudžbine. Potražnja za većim izložbenim prostorom raste iz godine u godinu i sve veći broj izlagača iz novih zemalja traži svoje mesto u Diseldorfu. Na ProWein-u 2018 je bilo 6.873 izlagača iz 64 zemlje što potvrđuje činjenicu da je ovo najinternacionalniji događaj u branši. Značajan porast zabeležen je i u broju posetilaca, 2018. godine ih je bilo 60.560 iz 133 zemalja, a procenat inostranih posetilaca popeo se na 54%.

Dosadašnja istorija sajma ProWein je bila veoma uspešna i za očekivati je da će se taj trend nastaviti i u budućnosti. Uspeh sajma ProWein prevazišao je granice Diseldorfa i proširio se i na azijsko tržište. Sajmovi ProWein China u Šangaju i ProWein Asia u Hong Kongu i Singapuru postali su za svega nekoliko godina održavanja najznačajnije vinske manifestacije na tom tržištu.

Današnji ProWein jednostavno ne bi postojao bez podrške Francuske kao vinorodne zemlje još davne 1994. godine. Kao zahvalnost tome na ProWein 2019 biće izdata posebna brošura sa detaljnom prezentacijom francuskih vinskih regija.

ProWein 2019 održava se od 17. do 19. marta u Diseldorfu i otvoren je isključivo za profesionalce iz ove industrije, proizvođače i distributere vina i alkoholnih pića, hotelijere, ugostitelje, malopradavce i entuzijaste. Na sajmu se očekuje oko 6.800 izlagača među kojima će se naći i srpske firme. Ulaznice po pretprodajnim cenama se mogu kupiti u online shop-u ili u predstavništvu sajma u Beogradu. Više informacija na sajtu sajma www.prowein.com ili u zvaničnom Predstavništvu, firmi ProExpo d.o.o.