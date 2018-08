Svetu preti nestašica čokolade

U poslednje vreme pojavilo se nekoliko članaka čiji autori tvrde da ćemo do 2050. godine ostati bez čokolade, piše New Zealand Herald. Globalno tržište čokolade neprestano raste, do 2025. će biti duplo veće nego 2015. godine, konzumacija drastično raste, posebno zato što se poslednjih godina piše o benefitima čokolade, poput anti-age efekta, mnoštva antioksidansa, smanjenja stresa i krvnog pritiska.

Najviše čokolade pojede se u Švajcarskoj, više od osam kilograma po stanovniku godišnje, a generalno najviše slatkog vole stanovnici Zapadne Evrope i Severne Amerike. Proizvođači čokolade sa optimizmom gledaju na Kinu i Indiju, koje svaka imaju po milijardu stanovnika, a koji sve više upoznaju ukuse zapadnog sveta, zahvaljujući urbanizaciji i širenju srednje klase.

Trenutno najbrže rastuće tržište čokolade je ono u Indiji, u roku pet godina potražnja je porasla za 50 odsto. Kinezi upoznaju kulturu kafe i uz nju jedu sve više čokolade.

U očekivanju konstantnog rasta broja potrošača, proizvođači imaju sve veći problem – kakao je jako zahtevan za uzgoj. Toj delikatnoj biljci je potrebna vlažna tropska klima i hladovina kišnih šuma, što su uslovi kojih je sve manje zbog globalnog zagrevanja. Trenutno se najviše čokolade proizvodi u zapadnoj Africi, točnije u Obali slonovače i Gani. Kako bi se zadržali idealni uslovi, proizvodnja kakaa će biti premeštena u brda, odnosno na veće visine.

Osim klime, kakao ima još jedan veliki problem – bolesti koje uzrokuju insekti. Zbog toga se godišnje gubi 30 do 40 odsto prinosa. Tako je ovog leta Obala slonovače objavila da mora da uništi polje kakaa od 100 hiljada hektara jer su ga napali insekti, a na tom području ovu biljku neće moći da sade narednih pet godina. Novac će biti uložen u razvoj alternative kakau i poboljšanju postojeće biljke, kako bi manje zavisila od vremenskih prilika.

Najveći proizvođač slatkiša na svetu Mars Wrigley uložio je milijardu dolara u istraživanje otpornijeg kakaa, a prvi su najavili da će u svojim čokoladama koristiti samo najkvalitetniji kakao sa sertifikatom. Proizvođače novčano potpomažu i Hershey, Ferrero, Lindt i Mondelez, i to tako da više plaćaju za kvalitetniji kakao. ono što ostaje kao problem jeste zloupotreba dece za rad.

Sami proizvođači u Africi žele više da se uključe u distribuciju svojih proizvoda i stvore nešto poput OPEC-a za čokoladu. Tako bi mogli da štite male proizvođače koji su najosjetljiviji na promene cena.