Svratište za decu i Centar za integraciju mladih 14. jula 2018. organizuju akciju pod nazivom Dan za limuNADU. U okviru ove akcije ugostiteljski objekti u Beogradu prihod od prodatih limunada tog dana doniraće Svratištu za decu. Prikupljena sredstva biće namenjena za narednu školsku godinu za 250 školaraca. Lokali koji učestvuju u ovoj akciji biće obeleženi posterom, a lokali koji su podržali akciju za sada su: Zoom Art Cafe & Photo Studio, Meduza, Knjigodrom, Jazz Bašta, D Bar, Lula Fine Espresso, Franš restoran, Klub svetskih putnika Cruiser, Tranzit Bar, Mercure Belgrade Excelsior, Arkabarka hostel, Teniski klub TOPACO, Klub književnika, Bagel, Gospođa Mirkov, Endorfin, Gelato Freddo 1, Gelato Freddo 2, Drvo Javorovo, Okto bilijar pub, Mozzarella Osteria, Od usta do usta, Courtyard Belgrade City Center, Kafe bar 16, Poslastičarnica DJ, Krigla i šoljica, Znači Pub, Laganas Bar, Exer Pub, MRS&MOOD, Crna ovca, Sunset, Kafe Šupa, Small Tree- Salon de The, Gavez klub, Cada Dia, Jolly Roger Pub, Caffe Fazon, Sofa, Bajloni Bar & Beyond, Drinka, Madera, Kultura Bar, Gastro Bar 20/44.