Falkensteiner stiže u Crnu Goru

Hotelska grupacija Falkensteiner, jedna od vodećih turističkih kompanija, prisutna u šest evropskih zemalja sa čak 32 hotela i rezidencije, od 23. juna upravlja hotelom Queen of Montenegro. Hotel sa ukupno 236 soba će pod imenom Queen of Montenegro biti otvoren do sredine septembra, a u letnoj sezoni imaće takozvani white label status.

Za zimsku sezonu već su pripremljeni opsežni planovi za redizajniranje i nova koncepcija pozicioniranja. Već početkom letnje sezone sledeće godine hotel sa četiri zvezdice smešten na samoj plaži u blizini Budve biće rebrendiran i službeno otvoren pod imenom Falkensteiner.

Otmar Michaeler, glavni direktor grupacije Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG), u vezi sa odlukom o ulasku Falkensteinera u Crnu Goru izjavio je: „Za nas koji smo, s jedne strane, hotelska grupacija, a s druge strane građevinska i razvojna kompanija, dolazak Falkensteinera u Crnu Goru predstavlja važan korak i uzbudljiv izazov. Ovde vidimo veliki potencijal za razvoj i otvaranje potpuno novog tržišta – tržišta budućnosti. U OTP banci dobili smo još jednog velikog finansijskog investitora nakon Morgan Stanleya“.

Zsolt Barna, glavni direktor i predsednik odbora OTP Real Estate Investment Fund Managementa, firme-članice najveće mađarske finansijske grupacije OTP Grupa, takođe je zadovoljan saradnjom sa Falkensteinerom: „Za nas je ključ uspešnog investiranja imati pouzdanog i kompetentnog partnera koji deli naše ciljeve i ambicije, a u FMTG-u smo pronašli partnera s višedecenijskim iskustvom.“.

Uključenost regije od velike je važnosti upravljačima i vlasnicima. Ona je nužna i za dugoročni uspeh. Stoga su Falkensteiner i vlasnik – fond koji ulaže u nekretnine, a kojim upravlja OTP Grupa – jednako zadovoljni pozitivnom reakcijom i podrškom opštine Budva i crnogorskog Ministarstva turizma.