Mama Shelter na listi najboljih hotela

Časopis Forbes proglasio je Mama Shelter Hotel u Beogradu jednim od 10 najboljih novih hotela sa terasom na krovu! Rame uz rame sa Njujorkom, Singapurom i Holivudom, i Beograd pd sada, može da se ponosi jednim od 10 najboljih novih hotela na svetu sa terasom na krovu! Smešten u najpoznatijoj ulici u gradu, Knez Mihailovoj, Mama Shelter Beograd poseduje neverovatnu terasu koja se prostire na 500 kvadratnih metara i sa nje se pruža jedan od najlepših pogleda na grad.

Uz Mama Shelter Hotel u Beogradu, na ovoj prestižnoj listi našli su se i hoteli: QT Melburn, HGU Njujork, The Silo Kejptaun, Aria Hotel Budimpešta, San Francisko Proper Hotel, The Winery Hotel Švedska, The Setai Tel Aviv, Andaz Singapur i Dream Holivud.

“Otvaranjem ovog hotela u martu, pariski Mama Shelter preneo je šik svog brenda na Istočnu Evropu. Nalazi se u glavnoj pešačkojzoni grada i na krovu ima terasu koja se prostire na 500m2, sa stolovima za stoni fudbal i stoni tenis i izuzetnim pogledom na citadele i betonske kule Beograda. Žive svirke i di–džejevi su tu da ulepšaju večeri muzikom.” - piše Forbs.