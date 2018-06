T(HE) majica je superkul!

Leto je jedna od prvih asocijacija na brojne muzičke festivale i odličan provod koji očekuje ljubitelje različitih muzičkih žanrova. Upravo time inspirisan, Heineken, je u okviru kampanje Live your music lansirao novu, limitiranu seriju limenki są nazivima techno, rock, rnb i pop.

Osim ovog kreativnog rešenja limenki kroz koje će svako moći da se poveže sa svojim omiljenim žanrom, Heineken je realizovao i saradnju sa domaćim brendom Superkul koji je za ovu priliku kreirao unikatne (T)HE majice koje će biti must have na predstojećim festivalima.

(T)HE majica je kreacija dva grafička dizajnera, Aleksandra Ivanovića i Miloša Kneževića, tvoraca brenda Superkul, koji su zajedno sa Heineken timom osmislili jedinstveni dizajn inspirisan muzikom.

-Kreiranje ove majice je bio veliki izazov za nas jer smo želeli da budemo autentični, zabavni, a ujedno i da osvojimo srca posetilaca brojnih festivala i žurki. Jedva čekamo da vidimo kako klaberi uživaju u letnjim ritmovima baš u ovim majicama koje će biti sastavni deo stvaranja njihovih uspomena za ceo život - istakao je ovaj dvojac i dodao da su u proizvodnji majica korišćene ekološke boje formirane na vodenoj bazi, bez upotrebe razređivača i drugih štetnih sastojaka.

Međutim, to nije sve... tokom narednog perioda, fanovi klabinga imaće priliku da učestvuju u kreativnom konkursu "Live your music" u okviru koga će pokazati kako žive svoju muziku inspirisani novim Heineken® limenkama i (T)HE majicom. Naravno, najsrećnije očekuju sjajne nagrade poput ulaznica za VIP zonu na festivalima Exit i Love fest.

-Heineken deli strast prema muzici sa svojim potrošačima i ohrabruje sve zaljubljenike u muziku da ne budu samo slušaoci, već da slobodno i opušteno žive svoju muziku gde god da se nalaze. Muzika nas pokreće kako u životu, tako i u poslu, i upravo tu strast želimo da prenesemo ka svim našim potrošačima. Bez obzira na omiljeni žanr, podelite svoj ritam uz pomoć novih limenki i (T)HE majice i budite deo predstojeće letnje festivalske sezone - istakla je Tijana Kraković, Heineken brend menadžerka.