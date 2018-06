8 tamburaša od bronze dočekuju goste u vinariji Zvonko Bogdan

Godine 2014, Zvonko Bogdan poželeo je da jedno njegovo vino posveti ljudima koji su kako kaže „ceo život proveli na bini, pola metra iza njega.” Nedavno je ova sjajna priča o tamburašima dobila nastavak. Na prigodnoj svečanosti, u prelepom ambijentu Vinarije Zvonko Bogdan postavljene su spomen-statue kultnih 8 tamburaša Janike Balaža, izrađene u bronzi u prirodnoj veličini, a uradio ih je vajar Franjo Mačković. U stvaranju spomen skulptura pored vajara Franje Mačkovića učestvovali su i livac IgorKulčar, Marinko Piuković, stručni saradnik i Zvonko Bogdan.

- Ovi ljudi su obeležili jedno vreme i udarili pečat, dali standard sviranja na tamburi i pamtiću ih dok sam živ. Čiča Sladić je bio rodom iz Bečeja i bio je najveći i najprivrženiji Janikin saradnik, a bez njegove svirka orkestar ne bi tako zvučao. Bocan je jedini živi član koji i danas svira čelo i on je najbolji čelista koji se pojavio. Majstor na kontri, rođen u Čonoplji, bio je neodvojivi član orkestra – Pišta Kormanjoš. On i ostali dali su boju tamburi koja je bila prijemčiva i privlačila sve ostale orkestre tamburaških instrumenata. Steva Nikolić iz Silbaša je bio najšarmantniji član i njemu sam posvetio svoje stihove, i bio je jedan od onih koji, kako bi moj profesor rekao, nije ni znao koliko je muzikalan. Glavni vokalni solista bio je Ivo Nikolić i njegov glas je u mnogim serijama i filmovima. Joška Kovač je pevao i prvi i drugi glas. Temelj sviranja na bas primu udario je čika Josip Famili. Po rečima Pere Tumbasa, on je bio njegov najbolji učenik * rekao je Zvonko Bogdan.

Pokušavajući da sakrije suze, Zvonko Bogdan emotivno je govorio i o Janiki Balažu.

- Ako bi hteli da u jednoj rečenici kažemo nešto o njemu, to je da su svi muzičari imali veliko poštovanje i strahopoštovanje prema njemu. Janika Balaž je kao učenik na violini, preuzeo tamburu i okupio ovaj mali orkestar. On je jedna zvezda koja ne gubi sjaj i bio je i ostaće sinonim za svu tamburašku muziku jednog vremena koje je prošlo.

Uz Zvonka Bogdana na svečanosti bila je i njegova ćerka Evelina sa decom, a upravo je Zvonkov unuk i otkrio skulpturu posvećenu ovom slavnom umetniku.