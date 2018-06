U ovom baru moraju da se poštuju pravila!

Jerry Thomas Speakeasy je bar u Rimu o kome se priča.

Nalazi se u Rimu, na jednom malom ćošku. Otvorila su ga 2010. godine četiri Italijana, barmeni Leonardo Leuci, Roberto Artusio, Alessandro Procoli i Antonio Parlapiano. Oni i rade u njemu u svojim otkačenim uniformama. Bar je, na prvi pogled, neuglednog izgleda, sa starinskim nameštajem i slabim osvetljenjem. Može da ugosti 30 gostiju u isto vreme.

Jerry Thomas nije klasičan koktel bar. To je bar koji ima svoja pravila koja moraju da se poštuju!

- Rezervacije se vrše isključivo putem telefona od ponedeljka do subote i to od 14 do 18 časova.

- Jerry Thomas je privatni klub i članstvo u njemu je obavezno!

- Šifra za ulazak u bar menja se veoma često. Da biste došli do nje, morate da pronađete odgovor koji je skriven an sajtu ovog bara. Ali, nije dovoljno samo da znate tačan odgovor već morate da ga pošaljete i da čekate odgovor na mejl.

- Bartender je uvek u pravu i njegova reč je zakon!

- Zabranjeno je spavanje na šanku i za stolovima i pričanje o politici i religiji.

- Pušenje je dozvoljeno u pojedinim sitacijama

- Toalet je sređen tako da u njega idete samo po potrebi, jednom...

- Zabranjeno je fotografisanje sa upaljenim blicem

- Nemojte zvati svoje prijatelje, jer neće ući u ovaj bar!

- U Jerry Thomas-u se ne služi vodka.

A ko je bio Jerry Thomas?

On je bio, pre svega miksolog, pa onda i čovek.

Ali, ne bilo kakav, već čovek koji je smislio recept za Margaritu!

Radio je u vreme prohibicije i zarađivao više od tadađnjeg potpredsednika SAD.