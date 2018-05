Najskuplja kafa na svetu stigla u Srbiju

Čuvena sorta kafe Esmeralda Special Geisha, čije prženje i prodaju poznavaoci i ljubitelji kafe širom sveta, od Hong Konga i Singapura do Njujorka i Los Anđelesa, najavljuju mesecima unapred, stigla je u Srbiju. Zvanično najbolja i najskuplja kafa na svetu koja se u čuvenom Klatch Coffee Café-u u Los Anđelesu služi u privatnoj sobi za degustaciju, po ceni od neverovatnih 55$ za jednu dozu, od danas je dostupna ljubiteljima kafe u Srbiji. U Café&Factory, poslužena je prva doza jedinstvene sorte kafe Esmeralda Special Geisha u Beogradu koja se uzgaja na nadmorskoj visini od 1650 do 1800m, u dolini Boquete ušuškanoj odmah do vulkana Baru i nakon procesa obrado pakuje u vakuum pakovanja, a zatim u kutije.

-Esmeralda Special Geisha je nešto zaista posebno. Ispijanjem jedne šoljice ove kafe o kojoj priča ceo svet momentalno osetite karakteristične tonove breskve, kupine, jasmina i ostalih voćnih aroma, ona ima toliko specifičan i intenzivan ukus da će oduševiti čak i amatere u svetu kafe. Ponosni smo što ovakav raritet doveli u Srbiju– izjavio je Dejan Bošković, direktor kompanije Mlin Produkt koja je zvanični uvoznik ove kafe za Srbiju.

Sorta kafe Geisha potiče iz Etiopije, ali prepoznatljivo poreklo kafe Esmeralda Special Geisha vezuje se za Panamu i čuvenu porodicu uzgajivača kafe Peterson. Sada već davne 2002. godine, Daniel Peterson se, nakon studija, vratio na porodičnu farmu La Esmeralda u Panami i preuzeo odgovornost za uzgoj kafe. Otkrio je da samo nekoliko biljaka (oko 3%), posebnog varijeteta Geisha, daje veću svežinu i kiselost u poređenju sa ostalom kafom na farmi, selektivno je brao kafu sa delova farme za koje je smatrao da su najbolji, a zatim isprobavao sve te kafe, birajući samo najbolje i mešajući ih u male lotove kao Esmeralda Special Geisha. Zrna ove kafe ručno se skupljaju sa drveta Geisha, zatim se suše na betonu u suvom i prohladnom okruženju.

Esmeralda Special Geisha je 2017. godine dostigla neverovatnu cenu od 601$ za 1 lb (453 g), prethodno osvajavši prestižno takmičenje za najbolje sorte kafa Best of Panama u kontinuitetu od 2004. do 2007. Godine. Njena cvetna aroma i kiselost, sa toliko svilenkastim i elegantnim ukusom i senzornim karakteristikama koje nijedna druga kafa iz Centralne Amerike do tada nije imala, obezbedili su joj rekordnu cenu za prodaju kafa na aukciji.