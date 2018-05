Počinje Nedelja Tamjanike

Prvi put u Srbiji, od 26. maja do 3. juna 2018. održava se Nedelja Tamjanike. Ideja Nedelje Tamjanike je da se u ugostiteljskim objektima i mestima prodaje širom zemlje promovišu vina od ove sorte kao i da svako iz vinskog i sveta ugostiteljsva iskoristi ovo i za svoj posao na način za koji smatra da je napogodniji. Tamjanika je do nedavno bila vezana samo za Župsko vinogorje, gde i dalje ima najviše proizvođača, ali se u poslednje vreme sadi i na Fruškoj Gori, Šumadiji i po ostalim vinogradima Srbije. Ima je i u zemljama okruženja od Makedonije i Bugarske, gde je takođe tradicionalna, ali počinje da se uzgaja i u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Nedelja Tamjanike počinje festivalom Tamjanike koji će se održati u subotu 26. maja 2018. u klubu restorana Plato kod Filozofskog fakulteta u Beogradu. Početak je od 16 časova i traje do 22 časa a predstaviće se većina proizvođača tamjanike sa naših prostora.