Degustacija Bean and Leaf kafe na Kraljevskom dvoru

Njegovo Kraljevsko Visočanstvo Prestolonaslednik Aleksandar sa kćerkom Alison, bili su domaćini degustacije kafe održanoj na Kraljevskom dvoru.

Gosti su bili u prilici da uživaju u vrhunskoj Bean and Leaf kafi sa svih strana sveta i mineralnoj vodi koje se služe na Kraljevskom Dvoru, u brojnim ambasadama i hotelima kao što su Metropol Palace, Courtyard by Marriott, Hyatt Regency, Crowne Plaza, Square Nine, Radisson Blu, Mercure Excelsior i mnogi drugi.

Događaju je prisustvovao i specijalni gost,predstavnik grčke kompanije Coffeway gospodin Jannis Benopulos, kao i vrhunski menadžeri industrije hrane i pića, kao i istaknuti pojedinci.

Bean and Leaf je specijalizovani proizvođač i snabdevač kvalitetne kafe, i to espreso, filter i domaće kafe, kao i mineralne vode, čajeva i tople čokolade. Ova kafa proizvodi se od zrna najvišeg kvaliteta iz raznih krajeva sveta, ovde prženih i pomešanih tako da daju autentičnu aromu.

Događaj su podržali Bean and Leaf partneri: Olympus Plaza Food Parks Yu, Nuzi pekara, Restoran Na Ćosku, Catering d.o.o., Comp Comerc i Poko Loko, koji su obezbedili slatkiše i posluženje.