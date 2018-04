Prvi ovogodišnji SAM Wine Club

SAM i GI Group organizovali su prvi Wine Club u ovoj godini u Cantini Del Vino. U dobroj atmosferi, nazdravilo se poslovnim uspesima i rezultatima GI Group-e. Ove godine, GI Group obeležava 20 godina postojanja na globalnom nivou i 15 godina od osnivanja u Srbiji, ali to nisu bili jedini razlozi za okupljanje. Članica Upravnog odbora SAM-a, Olga Svoboda, unapređena je u Internacionalnu direktorku za razvoj u okviru internacionalne trening funkcije GI Grupe, dok je Bisera Gajić preuzela poziciju Direktorke kancelarije Gi Group Srbija, Hrvatska, Crna Gora.

Jelena Bulatović, izvršna direktorka SAM-a, pozdravila je goste i čestitala uspehe članicama iz GI Group iznevši da se snaga Srpske asocijacije menadžera upravo nalazi u njenim članovima.

Zadovoljstvo nam je što smo domaćini prvog Wine Club u sezoni – rekla je Bisera Gajić, direktorka kancelarije Gi Group Srbija, Hrvatska, Crna Gora, pozdravljajući goste.

- Okupili smo se sa idejom da zajedno sa svima vama nazdravimo poslovnim uspesima i organizacionim promenama koje su potvrdile kvalitet i prepoznatljivost našeg tima na globalnom nivou.

- Moj život je bio dosta lagan do sada zato što sam 15 godina imala osećaj da radim sa prijateljima i porodicom jer smo zajedno bili strastveno radoznali, učili i uživali u onome što radimo. Zahvaljujem se i mnogima od vas na ukazanom poverenju i prilici da dosta toga radimo zajedno. Bilo je dobro imati odličan tim i odlične partnere u svemu tome. – izjavila je Olga Svoboda, Internacionalna direktorka za razvoj, GI Group i članica UO SAM-a

Liderski tim kompanije čine i Marina Delić, rukovoditeljka Sektora za trening i razvoj (Head of Learning and Development Solutions) i Milena Manojlović, rukovoditeljka Sektora za regrutaciju i selekciju (Head of Recruitment and Selection) koje su zajedno sa Biserom Gajić, postale članice SAM-a.