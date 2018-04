Coca-Cola u finalu festivala

Kampanja za prve ručno pleteni i tkani bilbord sa logom svetski poznatog brenda Coca-Cola ušla je u finale Festivala globalnih medija u Rimu u kategoriji kreativna upotreba medija. Ovo je prvi put da je jedna kampanja sa ovog područja ušla u finale ovog prestižnog festivala. Kampanja koju su zajedno realizovale agencije UM Beograd i McCann Beograd odličan je primer kako mediji mogu da se koriste na inovativan i nekovencionalan način, a da to istovremeno bude dobro osmišljeno i kreativno. Upotreba jednog klasičnog kanala, kao što je bilobrod kombinovana je sa nestandardnim formatom pletenog, odnosno tkanog biloborda čime je postignut efekat miksa tradicionalnog i inovativnog. Coca-Cola, brend čiji logo je globalno poznat ovom kampanjom je pokazala da biti veliki brend znači ujedno prepoznati prave kulturne i lokalne vrednosti.

- Ući u finale na jednom ovako renomiranom festivalu je zaista velika čast, kako za tim koji je radio na projektu, tako i za celu agenciju. Iako smo zajedno sa klijentom Coca-Cola učestovali, i osvajali prestižne nagrade na različitim lokalnim i regionalnim festivalima, ovo je prvi put da je naš rad zapažen i na svetskom nivou, što nam pričinjava posebno zadovoljstvo. Kada su vaši rezultati i krativnost prepoznati na jednom ovakvom festivalu to je pokazatelj da za vredan rad, posvećenost i upornost ne postoje granice, a posebno nam je drago što smo na ovaj način doprineli i promociji srpske tradicije u svetu. Ovaj veliki uspeh delimo sa našim partnerima, klijentom Coca-Cola, kome smo zahvalni na dugogodišnjem poverenju, i sa agencijom McCann Beograd, sa kojom uvek nađemo način da integrisanim radom dođemo do najboljih rešenja. Timski rad je ono sto donosi najbolji rezultat, i ekipa vrsnih profesionalaca koja je učestvovala na projektu sa sve tri stane je ovom prilikom upravo to i demonstrirala - kaže Dubravka Urošević, regionalna account direktorka agencije UM Beograd.

Kampanja za ručno pleteni i tkani bilbord realizovana je u okviru najave živopisnog serijala Nezaboravni ukusi Srbije koji otkriva i oživljava stare, skoro zaboravljene recepte. Coca-Cola je ovim serijalom predstavila tradicionalnu i modernu verziju jela prilagođenu današnjem tempu života.

Festival globalnih medija među najznačajnijim je manifestacijama medijske industrije. Na ovogodišnjem festivalu koji će biti održan u Rimu učestovaveće neki od najpoznatijih predstavnika i stručnjaka iz oblasti komunikacija. Ugledan žiri dodeliće nagrade kampanjama koje su na inovativan način koristile različite medijske kanale. Imena pobednika biće objavljena na završnoj svečanosti 14.maja u Rimu.

