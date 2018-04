U klubu Snap odigrani humanitarni mečevi

Tokom humanitarne večeri i turnira Forward the Ball and Help prikupljeno je 1.644 evra. Organizatori su bili ping-pong klub SNAP i Fondacija Ana i Vlade Divac. Prikupljena sredstva biće iskorišćena za opremanje sale za fizičko u Osnovnoj školi Filip Višnjić u Jameni kod Šida koja je teško oštećena u poplavama 2014. Dejan Pantelić, Nikola Đuričko, Suzana Mančič i druge javne ličnosti, kao i predstavnici tradicionalnih i on-line medija odigrali su mećeve. U znak podške, meč su odigrali i čuveni srpski stonoteniser Aleksandar Karakašević i Tomislav Kolarek hrvatski reprezentativac u stonom tenisu.