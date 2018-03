Srpski vinari na ProWine 2018!

ProWein nastavlja u rastućem trendu i potvrđuje svoju vodeću poziciju: 2018 postavila nove rekorde i standarde. Među 6.870 izlagača iz 64 zemlje bila je i Srbija sa 12 vinarija i jednom destilerijom.

Od 18. do 20. marta svet vinske industrije i industrije jakih alkoholnih pića sastao se ponovo na ProWein-u u Disledorfu, sajmu broj 1 u branši. 6.870 izlagača iz 64 zemlje (2017: 6.615 izlagača iz 62 zemlje) pružio je u tri dana jedinstveni pogled na globalnu vinsku kartu. Preko 60.000 stručnih posetilaca (2017: 58.500) je sajam iskoristilo za uponavanje sa novim proizvodima, ugovaranje poslova, sklapanje partnerstva i nove porudžbine. ProWein je još jednom oborio rekorde, postavio standarde i potvrdio svoju lidersku poziciju. Zato svaki ljubitelj vina i entuzijasta ne sme propustiti ovaj sajam.

ProWein je publiku u Diseldorfu posebno impresionirao kvalitetom događaja i internacionalnošću. Više od polovine posetilaca došlo je izvan Nemačke, čak iz 133 zemalja. Preko 70% su donosioci odluka i top menadžeri. Za većinu ProWein služi kao platforma za porudžbine, pronalaženje novih dobavljača, intenzivno umrežavanje i ključni izvor informacija. Ove godine posetioci su posebno bili zainteresovani za nove berbe iz Italije, Francuske i Nemačke.

Jedinstevna ponuda iz celog sveta

Svih 6.870 izlagača pružilo je posetiocima mogućnost da u tri dana sajma istraže kompletnu ponudu vina i alkoholnih pića iz celog sveta. Najveća ponuda došla je svakako iz dobro poznatih vinskih zemalja, kao što su Italija (1.700 izlagača), Francuska (1.550) i Nemačka (990), a nije izostala ni bogata ponuda proizvođača iz prekookenskih zemalja (ukupno 700 izlagača) iz SAD-a, Argentine, Čilea, Australije, Novog Zelanda i Južne Afrike. Poseban fokus bio je na vinima iz Nemačke i upoznavanje sa 13 nemačkih vinskih regija uz mogućnost degustacije.

Pored vina, bilo je dosta inovacija za otkrivanje i u delu sa jakim alkoholnim pićima. Tu je 400 izlagača iz 30 zemalja predstavilo svoje izuzetne vrste rakija, viskija, konjaka i egzotičnih pića.

Kraft pivarstvo je deo specijalne izložbe u okviru ProWein-a, tzv. “same but different”. U prijatnoj atmosferi 76 proizviđača iz 15 zemalja predstavilo je svoje jedinstvena kraft pića i sajdere. A u okviru kategorije Organic World izložena su organska pića.

Transfer znanja i informisanost ključan elemenat sajma

ProWein nije samo platforma za narudžbine i pronalaženje dobavljača. Znanje i pružanje informacija su takođe sastavni deo sajma. Oko 500 događaja i degustacionih tura je organizovano na sajmu, što na samim štandovima izlagača, što u okviru ProWein foruma. Ovogodišnji sjam se bavio i pitanjem budućih trendova. A pokazalo se da su lagana vina budući trend, kao i vina iz klimatskih područja gde ranije nije bilo moguće napraviti kvalitetno vino, među kojima su Danska, Poljska i Velika Britanija.

ProWein goes City: ceo Diseldorf zaražen ProWein groznicom

Tokom trodnevnog sajma ceo grad hvata vinska groznica. Nakon kraja radnog vremena sajma, mnogi izlagači i ljibitelji vina i pića se sele iz hala u grad. Pod motom “ProWein goes City” organizovano je 110 događaja širom grada u restoranima, hotelima i maloprodajnim objektima.

Srbija na ProWein-u 2018

Na ovogodišnjem ProWein-u svoje proizvode svetskom vinskom auditorijumu predstavile su i srpske kompanije. U organizaciji Razvojne agencije Srbije i Privredne komore Srbije mogućnost da prezentuju svoja vina imalo je 10 vinarija u okviru nacionalnog štanda: Rubin, Vinarija Aleksandrović, Vinarija Aleksić, Zvonko Bogdan, Vino Budimir, Erdevik, Vinarija Despotika, Vinarija Lastar, Vinarija Trivanović i Vinarija Virtus. Kao i prethodnih godina na sajmu kao samostalni izlagači nastupili su Toplički vinogradi i Vinarija Doja, kao i destilerija Zarić.

Nakon ProWein-a...

Ubrzo nakon ProWein-a u Diseldorfu očekuje se sajam ProWine Asia 2018 od 24. do 27. aprila u Singapuru. Potom krajem godine se održava ProWine China 2018 u Šangaju od 13. do 15. novembra. Naredni sajam ProWein u Disledorfu biće ponovo organizovan za godinu dana od 17. do 19. marta 2019.