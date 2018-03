U klubu SNAP u Beogradu, u subotu, 31. marta 2018. biće održan humanitarni ping pong meč pod nazivom Forward the Ball and Help. Događaj počinje u 20 časova, a organizuje ga vlasnik lokala Hubert Valdemoro uz podršku Fondacije Ana i Vlade Divac. Cilj akcije je kupovina sportske opreme za školu Filip Višnjić u Jameni u Šidu koja je bila poplavljena u maju 2014. godine.