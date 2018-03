Još jedan chef bez dlake na jeziku

Jeremiah Tower, američki chef i pionir kalifornijske kuhinje, napravio je jela čiji su recepti uticali na mnoge svetske kuvare. Čuven po grilovanoom kozjem siru u listovima vinove loze i jastogu punjenom tartufima, u razgovoru za Bon Apetit, otkrio jekoje trendove nikako ne razume u modenom ugostiteljstvu. Osvrnuo se i na industriju pića i sve veći trend takozvanih neonskih pića, poput hladnih kafa sa roze prelivom i šlagom koje mu deluju “kao da ih je mačka ispovraćala”. Tower smatra da je taj trend i napravljen za očajnike, i da će uskoro nestati.

-Gosti uvek traže nešto više, drugačije i novo da probaju. To ne znači da im po svaku cenu i svaki dan dajete nešto novo. Kada se odlučite za uvođenje novina, važno je da to uradite kako treba, pa makar to bio i novi hamburger – kaže Jeremiah Tower.

Tower se osvrnuo i na serviranje hrane. Kaže da ne razume zašto kuvari toliko komplikuju kada je serviranje hrane u pitanju.

-Kada dobijem jelo na tanjiru sa “tufnama” od 4 sosa, pitam se da li to znači da treba viljuškom da dodirnem sva četiri sosa u isto vreme ili možda prstom da “zahvatim”, pa da poližem? - pita se Tower i dalje nastavlja.

-Ne razumem ni razmazan sos u tanjiru. To izgleda kao da je mačije dupe “pomoglo” u aranžiranju.

Jeremiah savetuje kuvare da se prilikom serviranja hrane uvek drže pravila - ne više od 4 sastojka!

Ljubav prema kulinarstvu, Jeremiah je razvio još u detinjstvu. Za razliku od druge dece koja su odrasla na Mac&Cheese-u, on je odrastao u restoranima, hotelskim sobama i brodovima. Dok su se njegovi roditelji, kako kaže, družili i sklapali poslove, njemu je u detinjstvu najbolji drug bila hrana. Ostajao je sam i eksperimentisao sa hranom. Danas, živi mirno i skromno. Nakon što je stavio ključ u bravu u restoranu Stars u San Francisku, preselio se u Meksiko. Svako jutro ide u prodavnicu po sveže takose koje obožava, a vreme provodi baveći se konsaltingom i pišući knjige. O novom ugostiteljskom poduhvatu ne razmišlja, osim ako ga, kako kaže, chef Mario Batali ne pozove da zajedno otvore restoran.