Kakvi ste na mreži?

Ulaganje u on-line nastup je siguran način da ostvarite veći profit!

Iako ugostitelji najviše vole goste koji dolaze po preporuci, reklama od usta do usta više nije dovoljna. Svi vaši gosti su onlajn i svi žele da se uvere svojim „digitalnim očima” u kvalitet vašeg ugostiteljskog objekta. Navike se menjaju i danas će se veliki broj ljudi pre nego što krene ka vama prvo raspitati na društvenim mrežama o vašem lokalu. Šta nudite, kakav je meni, koja se muzika kod vas sluša, ima li nešto tog dana na promociji, ko su vam gosti, kako komentarišu vaš lokal, ima li parkinga i slične informacije, sve to dostupno je na internetu. Danas se ljudi mnogo oslanjaju na podatke na internetu i na društvenim mrežama kada odlučuju gde će ručati, proslaviti važne datume, izaći u provod...

Sajt

Malo je ugostiteljskih objekata koji nemaju nalog na Facebooku ili Instagramu, ali je malo i onih koji imaju svoj sajt, jer ovdašnji ugostitelji, čini se, još nisu shvatili koliko je to važno za njihov posao.Prvo, dobar sajt može da vam donese nove goste. Ljudi restorane, kafiće i barove pretražuju na internetu, a po pravilu pretragu završavaju na veb-adresi objekta, naravno ukoliko je pronađu na mrežama.

Drugo, ako ste već shvatili da je važno da imate sajt, onda treba da znate da taj sajt mora da izgleda lepo, pre svega profesionalno, ali i da na pravi način predstavlja vaš objekat. Kada vaš potencijalni gost ode na sajt vašeg restorana, tamo treba da dobije sve informacije koje ga zanimaju: radno vreme, kakav je meni, da li je lokal pet friendly, ima li izdvojen deo za nepušače, zanimljivosti o lokalu i kuvaru i druge informacije. Jednostavno, gosti vole da znaju sve o vama pre nego što se odluče da vas posete. Poželjno je i da na sajtu istaknete cene hrane i pića.

Osim toga, uvek imajte na umu i da većina vaših gostiju pretražuje ugostiteljsku ponudu preko mobilnog telefona. Zato je važno da sajt optimizujete za sve uređaje!Predlažemo vam da sajt bude što jednostavniji i da izradu poverite nekome ko će vam optimizovati temu u wordpressu, redovno ubacivati sve novitete i održavati sajt.

Google

Kaže se da ko nema u Vuglu ima u Guglu, ali ostalo je da i ugostitelji to shvate i počnu da koriste Google za promociju svog lokala. Za početak, potrebno je da svoj lokal prijavite i tačno locirate na Google map. Potom skinite aplikaciju Google MyBusiness. Tako ćete biti u mogućnosti da pročitate sve komentare koje vaši gosti ostavljaju na Googlu i da reagujete, verujemo, na najbolji mogući način. Sve to svakako će doprineti boljem pozicioniranju vašeg lokala na samoj pretrazi na internetu.

Facebook&Instagram

U Srbiji se i dalje najviše koristi Facebook (po broju stanovnika koji ga koriste među vodećima smo u svetu), iako u poslednje vreme Instagram polako preuzima primat. To ne treba da vas brine, jer je Instagram idealna platforma za ugostiteljstvo, naročito ako znamo da pažnja savremenog čoveka ne traje duže od sedam sekundi, a to je dovoljno da potencijani gost baci oko na fotku koju ste upravo podelili s pratiocima na mreži. Društvene mreže su idealno mesto za održavanje prijateljstva s gostima, što vam, verujte, i te kako može povećati promet. Vlasnici lokala u Srbiji za prezentaciju svog ugostiteljskog objekta uglavnom koriste Facebook i po pravilu od njega počinju. Potrebno je da imate lepe fotografije, da dobro targetirate svoju ciljnu grupu i da redovno pratite šta vaši pratioci rade onlajn. Ovo poslednje naročito je važno iako deluje kao najmanje bitna stavka. Na osnovu „kretanja” svojih pratilaca možete da saznate više o njima, šta vole da jedu, koja pića najčešće naručuju, koju muziku slušaju. To što znate o njima možete posle da primenite na Facebooku kako biste ih pridobili ili zadržali.

Cilj promocije na društvenim mrežama jeste da pokažete gostima zašto treba da dođu kod vas, da pokažete ono što najbolje umete da radite... Naravno, potencijalne goste ne treba da lažete već da ih zanimljivim audio-vizuelnim sadržajem zaintrigirate da vas posete. Da biste zagolicali maštu svojim pratiocima koji su vaši stalni ili budući gosti, potrebno je da bar dva puta dnevno ažurirate stranicu koju vodite. Osim fotografija ili video-sadržaja s nekog događaja u lokalu, odličan vid reklame je i tagovanje. Ali ne zaboravite da do dobre fotografije ili video-zapisa ipak treba doći! Često nije dovoljno to što imate najnoviji model mobilnog telefona s najboljom kamerom na svetu ako ne znate da pogodite pravi trenutak za fotografisanje, pa posle i za deljenje s pratiocima. Probajte, vidite kako vam ide, a ako niste zadovoljni, angažujte fotografa! Realno, jeftinije vam je da profesionalnom fotografu ponudite da bude vaš gost nego da kačite svoje mutne fotke iz noćnog provoda.

Trip Advisor

Doskora se Trip Advisor smatrao najboljom onlajn platformom za pretragu ugostiteljskih objekata. Međutim, gosti brojnih lokala po svetu uspeli su da primete da ima komentara koji ne odgovaraju onome što je u ponudi. Počele su da se šire sumnje da vlasnici plaćaju ljude da komentarišu pozitivno njihove lokale. Britanski novinar nedavno je uspeo da prevari Trip Advisor i da za samo mesec dana postigne da izmišljeni restoran postane broj jedan u Londonu na toj platformi. Video Britanca o pravljenju insceniranih fotki i komentarisanju nepostojećeg restorana na Trip Advisoru pogledalo je milion i po ljudi. Posle toga popularnost Trip Advisora naglo je pala, iako ljudi i dalje imaju naviku da se pre odlaska u inostranstvo informišu na toj platformi. O tome da li su ocene i komentari verodostojni i da li ih stvarno ostavljaju gosti restorana i ranije se polemisalo, ali bez obzira na to, nije na odmet da za vaš lokal čuju i redovni korisnici Trip Advisora. Osim toga, to je odlična prilika da vidite gde ste vi, a gde vaša konkurencija, kao i da na osnovu komentara i kritika poboljšate stvari u svom restoranu.

Vlasnik lokala, zaposleni ili neko stručan?

Internet i društvene mreže jesu mediji 21. veka. Njihov značaj i uticaj mogu se porediti sa onim kakav su nekada imali novine, radio i televizija. U lokalima u Srbiji društvene mreže najčešće vodi vlasnik lokala ili neko od zaposlenih. Oni sigurno najbolje znaju sve o restoranu, ali da li najbolje umeju i da predstave to što imaju? Ljudi koji rade u medijima školovani su za to i imaju dosta prakse i iskustva u svom poslu. Oni ne bi umeli da rade u vašem lokalu, pa ni vama ne savetujemo da radite u medijima. Angažujte profesionalce i dobro se s njima posavetujte o tome šta želite da postignete. Detaljno im predstavite i sebe i svoj biznis da bi mogli da naprave strategiju i plan kako da budete prezentovani.