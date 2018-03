Novi dizajn McDonald's restorana

U godini u kojoj slavi 30 godina uspešnog poslovanja u Srbiji, kompanija McDonald’s pripremila je brojna iznenađenja za korisnike. Nakon što je početkom meseca lansirana nova usluga - isporuka hrane na kućnu adresu, otvoren je i renovirani McDonald’s Time Out restoran u Bulevaru Mihajla Pupina. Restoran je renoviran u skladu sa potpuno novim Natural Integrity konceptom. Materijali koji dominiraju u prostoru su hrast, šperploča i koža, a korišćena je i grafika inspirisana štampom i dopunjena zanimljivim detaljima. Osim inovativnog dizajna, novina su i terminali za poručivanje, takozvani self order kiosci. Gost može samostalno, koristeći ekran osetljiv na dodir, da odabere šta će da jede, poruči ih i plati platnom karticom. Uveden je i koncept Made for you, koji osoblju u kuhinji omogućava da, čim prime porudžbinu počnu sa njenom pripremom. Takođe, uvedena je McCafe ponuda. Restoran je zadržao baštu i dosadašnji McDrive koji je otvoren 24 sata.

-Želja nam je da gosti McDonald’s restorana u Srbiji uvek među prvima dožive i iskuse sve novine koje kompanija na globalnom nivou uvodi. Tu mislim i na tehnološke inovacije i nove proizvode, ali i unapređenje prostora samih restorana u kojima naši gosti borave - rekla je Desanka Landauer, direktorka marketinga u kompaniji McDonald’s Srbija.

Srbija je peta zemlja u kojoj je uveden Natural Integrity koncept. Osim u Srbiji, uveden je i u Velikoj Britaniji, Holandiji, Španiji i Portugaliji.