Restoran na desetom spratu Metropola

Na desetom spratu hotela Metropol Palace otvoren je The Twenty Two Restaurant & Bar. Celokupan doživljaj u ovom restoranu upotpunjuje jedinstven pogled na ceo Beograd. Gastronomsko iskustvo pravo sa Mikonosa iz restorana Interni doneo je chef Thanos Kakaras. Restoran je otvoren svako veče od 19 časova do ponoći, osim nedeljom, a sa lepšim vremenom, od aprila, kako kažu ih hotela, gosti će moći da uživaju i u nedeljnom branču. Podsećanja radi, hotel Metropol Palace kategorisan je sa 5 zvezdica što ga svrstava u top 3 beogradska hotela.