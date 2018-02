Srpski hotel najbolji u kategoriji biznis hotela

Beogradski hotel Radisson Blu Old Mill proglašen je za najbolji biznis hotel 4* na dodeli nagrada “International Hospitality Awards 2017” održanoj u Kijevu, u Ukrajini. Na svečanoj ceromoniji okupili su se predstavnici I stručnjaci hotelske industrije Srednje i Istočne Evrope. Za International Hospitality Awards 2017 nominovano je 315 hotela iz 21 zemlje, Poljske, Mađarske, Bugarske, Rumunije, Gruzije, Slovačke, Moldavije, Ukrajine, Austrije, Češke, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Albanije, Makedonije, Slovenije, Grčke, Litvanije, Letonije i Estonije. U finalu se našao 101 hotel, a od toga je izabrano 28 pobednika u različitim kategorijama. Nagrade su dodeljene na osnovu stručnog mišljenja članova žirija (50%) i ocene gostiju na međunarodnim online rezervacionim sistemima, Booking.com (25%) i TrustIou.com (25%). Hotel Radisson Blu Old Mill se kao najbolji biznis hotel prema glasovima istakao po usluzi, jedinstvenom dizajnu i prezentaciji.

-Srećni smo i ponosni da je naš hotel, osvojio ovu prestižnu nagradu. Priznanje predstavlja veliki uspeh i podstrek na početku 2018. a potvrda je predanosti i posvećenosti svih članova našeg tima u pružanju usluge najvišeg kvaliteta - rekla je Gabriela Ditetova, generalna direktorka nagrađenog hotela Radisson Blu Old Mill.

Pored dodele priznanja najboljim hotelima Evrope, misija organizatora International Hospitality Awards je i razvoja kvaliteta hotelskih usluga i podsticanje konkurentnosti u hotelskoj industriji na lokalnom i inostranom tržištu.

Radisson Blu Old Mill hotel osim nagrade International Hospitality Awards 2017 – Best Business Hotel 4* poseduje i još nekoliko prestižnih međunarodnih nagrada: dve nagrade na 8. Međunarodnim nagradama za dizajn - prva nagrada za dizajn enterijera u kategoriji "Renoviranje" i druga nagrada u kategoriji "Commercial"! Hotel je ušao i u finale 11. dodele nagrada za hotelski dizajn (11th Hospitality Design Awards) u kategoriji “Hotel Midscale”, pored 560 projekata koji su konkurisali iz zemalja širom sveta. Tu su i nagrade - World Travel Awards za ‘ Vodeći hotel u Srbiji 2016. i 2017.’, Luxury Travel Guide Awards 2016 – Hotel godine i Luxury Business Hotel of the Year 2018, 13th Modern Decoration Award International Media Award 2015, Conventa Trade Show Award, (Ljubljana, Slovenija) – 3 mesto u kategoriji biznis hotela.