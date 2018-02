Orezani vinogradi u čast Sv. Trifuna

U čast Svetog Trifuna zaštitnika vinogradara i vinara danas su se orezavali vinogradi vinarije Tikveš. Gosti i domaćini poželeli su kvalitetan rod i dobru vinsku godinu. Orezivanje je urađeno uz poštovanje tradicije sa nadom i verom u povoljne vremenske uslove koji će omogućiti dobar rod. Kao i svake godine orezivanju su prisustvovali članovi Upravnog odbora i zaposleni u vinariji Tikveš predstavnici diplomatskog kora, partneri, saradnici i prijatelji vinarije. U večernjim satima Tikveš je ovaj praznik posvetio svojim potrošačima koncertima. Vinarija Tikveš u saradnji sa Orkestrom makedonske filharmonije održala je i koncert Falling in Wine with you, Murder Balads. Na ovaj način došlo je do prirodnog spoja praznika ispunjenog ljubavlju Sv. Valentine i vina kao neraskidive veze .