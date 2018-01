Legendarni Green Velvet stiže u Hangar

Izgleda da je Lovefest ove godine odlučio da ne prestaje sa iznenađenjima sve do avgusta i dvanaestog izdanja čuvenog festivala iz Vrnjačke Banje.Posle najave da Loco Dice i di-džej Guti 2. februara dolaze u beogradski Hangar, već u aprilu na istom mestu Lovefest ponavlja spektakl i to sa živom legendom Čikago haus scene Green Velvetom. Curtis Jones, poznat i pod pseudonimom Cajmere, a svetu najpoznatiji pod kultnim imenom Green Velvet posle gotovo pet godina ponovo dolazi u Srbiju. Autor kultnih elektronskih numera Flash, La La Land, Answering Machine, Percolator i brojnih drugih koje su snažno uticale na ceo jedan muzički žanr, ove godine obeležava 25 godina rada. Na sreću klabera širom sveta, Jones je napustio master hemijskog inženjeringa i postao Green Velvet, ime koje je obeležilo više od dve decenije muzičke scene. Svetski di-džej mag svoju karijeru stvarao je devedesetih godina u Čikagu, odakle su ponikle neke od najpoznatijih pesama. Poznat kao veliki ekscentrik, Green Velvet je svoje ime dobio zbog zelene kose i sajberpank izgleda. Više i od imidža, ono što ga je izdvajalo od ostatka di-džej scene bilo je korišćenje sopstvenog vokala u narativnom maniru. Na beogradski Lovefest Fire, Green Velvet donosi i pesme sa novog albuma, čiji nazivi između ostalih nose poruke Think, Rise i Be fearless. Osim svetske legende 14. aprila na bini, za koju se i ovog puta sprema specijalna scenografija, nastupiće i Dejan Milićević, kao i Manjane i Nikola Vemić u b2b setu.