Na tradicionalnom, sedmom po redu događaju Pivo služi Evropi koju organizuje evropsko udruženje pivara, potvrđeno je da se pozitivan trend pivarske industrije nastavlja. Pivarska industrija Evrope doprinosi trgovini i stvaranju novih radnih mesta, kao i promociji visokih tehnoloških, ekoloških, socijalnih i zdravstvenih standarda u društvu. Pavlos Photiades, predsednik pivara Evrope rekao je da 2,3 miliona poslova stvorenih od piva u Evropi prema poslednjim merenjima, svedoče o tome kako pivo može stvoriti rast i prosperitet u Evropi u celini.

Tako je naša zemlja druga, iza Meksika, na listi izvoznika, podaci su evropskog statističkog zavoda Eurostat. Prema podacima Udruženja pivara Srbije u 2016. godini Srbija je izvezla 1.265 hektolitara piva od čega polovinu u BiH, zatim u Bugasrku, Hrvatsku, Mađarsku, Grčku i Crnu goru.Od 2008. do 2014. proizvodnja u Srbiji bila je u padu. Podaci iz 2015. i 2016. govore da dolazi do blagog oporavka proizvodnje zlatnog napitka od 5,2% u odnosu na 2014. godinu. Udruženje pivara Srbije je krovno udruženje proizvođača piva i slada, čije članice pokrivaju 98% tržišta: Apatinska pivara, Beogradska industrija piva BIP, Valjevska pivara, Carlsberg Srbija, Maltinex sladara, Heineken Srbija. Ukupno direktno i indirektno zapošljavaju 16.500 ljudi i doprinose budžetu Srbije sa više od 226 miliona evra kroz izdvajanja za akcize, poreze, socijalna davanja i doprinose. I do 90% ukupnih sirovina neophodnih za proizvodnju čine lokalne nabavke za koje se godišnje izdvoji skoro 120 miliona evra.