Pobednik prvog Old Fashion Club Masters takmičenja u pripremi koktela u Old Fashioned maniru je Nikola Šarić iz Novog Sada sa koktelom „Let it snow“. Čak tri žirija su odlučivala o najboljem od desetoro finalista koji su se uživo pred publikom nadmetali u pripremi i serviranju koktela na bazi najboljih američkih viskija.

Old Fashion Club koji čuva tradiciju i neguje inovaciju američkih viski klasik koktela organizovao je takmičenje za najbolje barmene iz cele Srbije u želji da se prepoznaju i istaknu veštine i talenti majstora bartendinga. U zvaničnu selekciju ušlo je čak 35 validnih prijava, od čega je međunarodni žiri koji su činili Dušan Zarić jedan od najboljih svetskih barmena, Nidal Ramini ispred Brown Forman grupacije i Tom Vernon Woodford Reserve brend ambasador, selektovao deset najboljih. Kandidati koji su pokazali najviše domišljatosti u kreiranju sopstvene recepture za koktel, koji pored ukusa treba da privuče pažnju i inspiracijom koja stoji iza ideje, zatim su dobili priliku da se u velikom finalu pokažu i pred tehničkim, degustatorskim i medijskim žirijem. Barmeni su bili veoma inspirisani i kreativni te su se tako u finalu našli kokteli inspirisani mirisom šume i drveta, suprugama kandidata, muzikom, američkom tradicijom, ali i kulturom Japana. Finalisti su kao osnovni sastojak koristili jedan iz porodice čuvenih američkih viskija: Woodford Reserve, Jack Daniel’s, Jack Daniel’s Single Barrel ili Gentleman Jack.

Komisija je sumirala ocene sva tri žirija, koji su ocenjivali sve od kontakta s publikom, tehničkog izvođenja do ukusa, a najteže je bilo upravo degustatorskom žiriju. Nakon što su ocene sabrane za najboljeg je proglašen mladi barmen iz Novog Sada koji je inspiraciju za koktel u čijoj se osnovi nalazi Gentleman Jack pronašao u muzici Dina Martina i sećanju na stara vremena. Nikola Šarić je osvojio studijsko putovanje i praksu u prestižnim lokalima u jednoj od svetskih metropola bartendinga, dok su drugo i trećeplasirani Miloš Stefanović i Boško Prinčevac dobili angažman i imenovanje u zvanične ambasadore Old Fashion Club-a.