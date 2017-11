Australijska vinarija proizvela je Chardonnay FUCK Him, koji je tako nazvala da bi izrazila svoje protivljenje američkom predsedniku Donaldu Trumpu i promovisala prihvatanje različitih rasa, polova, seksualnosti i religija. Proizvođač Nik Peterkin kaže da je to jedno od najboljih vina koje su do sada napravili. Na etiketi se pored naziva jasno vidi profil predsednika SAD. Cena vina je 55 dolara.