Novo izdanje Hennessy viskija

Pionir urbane umetnosti, JonOne, je za brend Hennessy dizajnirao specijlno izdanje flaše za novi V.S Limited viski. Hennessy V.S Limited Edition je inače sedma saradnja ovog brenda sa svetski poznatim umetnicima, a rezultat saradnje je Deluxe Gift Set veoma ograničenog, koji sadrži jedinstvenu Paint Can poklon kutiju, Limited Edition flašu od 1,5 litra, predivnu svesku i mericu. Deluks paket će vas koštati 225 dolara, dok manje verzija sa flašom od 750 ml, se može kupiti po ceni od 50 dolara.