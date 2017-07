U Zrenjaninu se otvara Muzej piva

Otvaranje Muzeja piva u Zrenjaninu najavljeno je pre oko osam meseci, ali do planiranog otvaranja u predviđenom roku nije došlo. Vojislav Cvejić, pokretač ovog projekta, kaže da muzej "tečnog hleba" definitivno otvara vrata svim sugrađanima tokom avgusta. On je rekao da je sasvim logično da u gradu koji je poznat po manifestaciji Dani piva postoji ovako nešto. Muzej će biti otvoren u pogonima propale zrenjaninske Industrije piva, osnovane davne 1745. godine. Na otvaranje muzeja se dugo čekalo jer je dosta toga trebalo da se popravi od fasade fabrike do enerijera koji je bio u lošem stanju. Kako ističe Cvejić sad je sve dovedeno u red.