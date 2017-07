Kokteli od konjaka sa ukusom plavih sireva

Japanac Shuzo Nagumo je 36-godišnji miksolog koji se specijalizovao za neobične ukuse koktela. Vasabi votka, bosiljak džin i konjak od plavih sireva samo su neki od alkoholnih pića koje je on kreirao za svoje neobične koktele. On je u industriju hrane ušao sa 18 godina, a sada poseduje visokotehnološke aparate koji mu pomažu da uhvati gotovo sve ukuse osim, kako kaže, specifičnog ukusa sirove ribe. Njegov najpoznatiji koktel je doručak. Za pripremu „čaše” američkog doručka neophodno je početi s votkom s ukusom slanine, a zatim sve to zaokružiti koktel jajima i prstohvatom soli. Krajnji proizvod je nešto slično obroku, tvrdi Nagumo.