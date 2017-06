Otvara se Beer Garden

I ove godine, na Adi Ciganliji, od 7. do 30. jula biće otvoren Beer Garden. Treća “pivska bašta” biće otvorena svakog dana od 17 časova do ponoći. U ponudi će biti preko 100 vrsta piva, među kojima i kraft piva. Za dobro raspoloženje i festivalsku atmosferu, svakog dana osim ponedeljka, brinuće se brojni muzičari. Muzički program će biti podeljen u dva segmenta. Od 18 do 20 časova, u okviru programa Gardensi, gosti Beer Gardena će moći da uživaju u zvucima bluza, rokenrola, domaćih i stranih hitova, koje će svirati bendovi predvođeni Nenadom Zlatanovićem, Vojislavom Đukićem Kokijem i Dejanom Vozlićem. Za večernji provod od 21.30 do 23.30 časova, biće zaduženi poznati klupski bendovi poput King Size, Plutonia, Witch 1, Prorok, Supermensi, Evillution, Pot i Dram, koji će svirati najaktuelnije i evergrin hitove domaće i strane pop rock scene.