Jedan od najpoznatijih svetskih brendova Heineken® predstavlja novo specijalno dizajnirano pakovanje, povodom festivala Exit i Love fest i poziva sve potrošače da učestvuju u nagradnom konkursu Pokaži kako živiš svoju muziku. Glavna nagrada je Heineken® experience na ovim muzičkim festivalima, koje uključuje ulaznice za sve dane, prevoz do i sa festivala i spektakularni provod u Heineken® VIP vili.

Nova specijalna serija pakovanja lansirana je u sklopu Heineken® LIVE YOUR MUSIC kampanje, uz želju da obraduje i ohrabri potrošače da otvore svoj svet poneseni strašću prema muzici i da svoju muziku zaista i žive.

Za učešće u nagradnom konkursu potrebno je da potrošač slika ili snimi svoj doživljaj muzike uz novu Heineken® bocu ili limenku, sa logom festivala Exit ili Lovefest, i podeli ga na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter uz #LiveYourMusicAtExit ili #LiveYourMusicAtLovefest. Svakog petka Heineken® će birati po pet najkreativnijih pobednika ove akcije. Više informacija o nagradnom konkursu možete pronaći na sajt Heineken-a.

Pobednici ovog nagradnog konkursa imaće slobodan ulaz za dnevni boravak u Heineken® VIP vili, u kojoj ih očekuju i odlične DJ radionice, tematske žurke, vrhunska hrana uz Heineken®, zabava i sjajni provod. Novo pakovanje potrošači mogu naći u svim trgovinskim lancima širom Srbije.

- Heineken® deli strast prema muzici sa svojim potrošačima i ohrabruje sve zaljubljenike u muziku da ne budu samo slušaoci, već da slobodno i opušteno žive svoju muziku gde god da se nalaze. Za vrhunski dozivljaj muzike i uživanje kakvo zaslužuju, kreirali smo nova pakovanja i osmislili niz aktivacija koje će pružiti jedinstvenu priliku da muziku osetimo zajedno - izjavila je Tijana Domanović, Heineken® brend menadžer.

Pre i tokom trajanja festivala Exit i Lovefest, potrošači će imati priliku da osvoje i dodatne nagrade, jer je Heineken® pripremio i brojna iznenađenja. Nakon Exit-a od 6. do 9. jula, Heineken® nastavlja muzičko putovanje u Vrnjačku banju na Lovefest, koji će od 3. do 5. avgusta biti održan pod sloganom Next level.

Heineken®, kao jedan od globalnih lidera svojim poslovanjem nastavlja da podiže svest o važnosti umerenog konzumiranja i odgovornog ponašanja kako prema sebi tako i prema drugima. U tom duhu i ove sezone Heineken® sprema aktivacije u cilju edukacije potrošača na ovu temu.