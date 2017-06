Podrum Wineart ponosni vlasnik one-star priznanja

Podrum Wineart nagrađen je prestižnom one-star nagradom The World of Fine Wine World’s Best Wine Lists 2017, u asocijaciji sa Octavian Wine Vaults.

Četvrta godišnja lista “World’s Best Wine Lists” objavljena je u Palati Koburg u Austriji primivši čast “Šampionske lige najboljih vinskih lista”, kao i u restoranu Rouge Tomate Chelsea u Njujorku gde je objavljena “Vinska lista godine”, i “Najbolja dugačka vinska lista na svetu”. Nagrade je procenjivao bord sudija u kojem su neki od najboljih svetskih somelijera i pisaca o vinu, uključujući i Alder Yarrow, Elin McCoy, Ch’ng Poh Tiong, Andrew Jefford, Andreas Larsson, Francis Percival, i urednika The World of Fine Wine Nila Beketa. Sudije su pregledale preko 4.500 vinskih lista iz restorana širom sveta pre nego što su finalizirali listu od 997 restorana sa jednom, dve i tri zvezde. Samo 242 restorana su dobila prestižnu nagradu one-star.

Svi finalisti su morali da dostignu određene standarde vezane za niz kriterijuma od kojih su najvažniji: širina , vrednost i kvalitet selekcije vina. One-star nagrada prepoznaje dobru vinsku listu usklađenu sa opštim kriterijumima. Od nastanka 2014, nagrada je dobijala na težini i “vrlo brzo postaje uvažena koliko i Michelin Stars ” prema rečima Gerarda Baseta, nekadašnjeg svetskog šampiona somelijera. Na dodeli nagrada, Nil Beket, urednik The World of Fine Wine, je komentarisao:

-Ove godine smo bili svedoci najjače konkurencije među učesnicima, po pitanju kvaliteta i kvantiteta, zatim uvođenje Šampionske lige, i već postojeće kategorije su odraz porasta standarda u pristupu vinu širom sveta.