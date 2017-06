Brend Laško vodi na pivski festival

Slovenački grad Laško nadaleko je poznat po odličnom pivu, ali i po muzičkom festivalu „Pivo in Cvetje“. Ove godine, festival se održava od 13. do 16. jula, i to 53. put. Tim povodom, Laško pivo u Srbiji organizuje foto konkurs čija je tema uživanje u ovom pivu i prolećnom cvetnom ambijentu. Prijavljivanje radova traje do 30. juna, a pet najkreativnijih autora fotografija osvojiće po dve ulaznice za Festival, uz celokupni propratni paket. Hladno pivo u bašti omiljenog kafića ili ispijanje Laškog na vašoj terasi punoj cveća – samo su neke od opcija, a mašta učesnika kreiraće sadržaj fotografija i odlučiće ko će ovog jula posetiti Festival, na kome će nastupiti poznata muzička imena, kao što su Samanta Fox, Airbourne, Ugly Kid Joe, Riblja Čorba, Bombaj štampa, Tony Cetinski i mnogi drugi.

Kako do 5x2 karte za festival?

Za učešće na foto konkursu potrebno je da se na sajtu www.lasko.rs unese kod koji se dobija pri kupovini najmanje pet Laško piva (0,5l boca ili 0,5l limenka) u bilo kom Idea, Mercator ili Roda objektu širom zemlje. Nakon registracije, učesnici konkursa mogu da postavljaju autorske fotografije na zadatu temu, preko zvaničnog sajta, kao i da glasaju za omiljene radove. Od 30 fotografija sa najviše glasova, stručni žiri odabraće pet najboljih. Pobednicima će pripasti po dve karte za Festival, uz propratni paket koji uključuje prevoz, smeštaj, putno i zdravstveno osiguranje.

- Oslobodite svoju kreativnost i neka vas omiljeni cvetni ambijent i Laško pivo inspirišu da možda baš vi napravite jednu od pobedničkih fotografija koja će vas odvesti na ovaj kultni festival - poručuju organizatori takmičenja iz kompanije Heineken Srbija.