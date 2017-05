Vinski novinari iz inostranstva oduševljeni Srbijom!

Organizacija Wine Jam iz Beograda, u saradnji sa holandskim vinskim novinarom i publicistom Paul Balke-om, organizovala je vinsku turu kroz Srbiju za osam uglednih novinara i stručnjaka iz EU, Rusije i SAD. Vinski gosti su bili u prilici da se upoznaju sa nekoliko najvažnijih vinogorja Srbije. Prvog dana u Beogradu su degustirana negotinska vina. Zatim je usledilo trodnevno putovanje. U društvu međunarodnih vinskih znalaca obišli smo Frušku Goru, Šumadiju i Župu, i na taj način doživeli i predstavili stranim novinarima različitost i posebnost ovih vinskih podneblja. Projekat su pomogli Turistička organizacija Srbije, hotel Radisson Blu Old Mill i agencija Terra Travel i Ministarstvo poljoprivrede.

-Ova turneja svetskih vinskih stručnjaka po Srbiji je došla u idealnom momentu za nas. Globalni vinski svet je željan novih otkrića a Srbija to svakako jeste, posebno zato što je poslednjih godina vinarstvo kod nas dosta napredovalo i imamo sve više vina odličnog kvaliteta. Ono na čemu Wine Jam od svog nastanka insistira i što promoviše, jeste lokalna autentičnost i originalnost, a mi to pokazujemo kroz isticanje vina od autohtonih sorti grožđa i razvoj tog segmenta. To su brzo i mnogi drugi kod nas shvatili tako da danas imamo veoma dobru i zanimljivu ponudu autentičnih vina koja mogu privući svetsku javnost i uklopiti se u ponudu razvijenih tržišta. Stvar je vrlo jednostavna - svet zanima ono što oni nemaju, a mi imamo. Međutim, mi često ne umemo da prepoznamo i cenimo sopstvenu posebnost tako da je dobro da nas povremeno posete inostrani stručnjaci, ukažu nam na to i posavetuju nas, čime nam dosta pomažu i ohrabruju nas. U trenutnoj situaciji globalno posmatrajući, mislim da su vina, gastronomija i turizam nešto čime najlakše možemo da stičemo dobar publicitet u svetu ali i da profitiramo od toga. Posebnu zahvalnost iskazujemo organizacijama i kompanijama koje su prepoznale značaj ovog projekta i podržale ga – izjavio je Vladan Stanojlović Kika, osnivač Wine Jam organizacije.

