Superior Taste Award 2017.

Proizvodi Fruvita Ceđene jabuke & ništa više i Hello! multivitamin kompanije Fruvita, nagrađeni su prestižnim nagradama Superior Taste Award za 2017. godinu od strane Internacionalnog instituta za ukus i kvalitet (iTQi) sa sedištem u Briselu.

Oba proizvoda su ocenjena za izvanredan ukus po mišljenju internacionalnog stručnog žirija sačinjenog od 120 uvaženih šefova kuhinja i somelijera koji su više dana testirali, ocenjivali i davali komentare za preko 1.000 prehrambenih proizvoda i pića iz 60 zemalja iz čitavog sveta.

– Fruvita je do sada slušala samo ukus svojih potrošača koji su davno izdvojili ova dva naša proizvoda. Ipak, nikada to nismo iskoristili, a s obzirom na to da puno toga menjamo i pokrećemo ove godine, želeli smo da dobijemo i zvaničnu potvrdu njihovog kvaliteta. Velika je stvar dobiti ocenu „izvanredan/exceptional taste“ i tri zvezdice, jer stručni žiri vrlo detaljno ocenjuje ukus na osnovu više parametara – prvi utisak, izgled, miris, ukus i aroma. Zato verujemo da ovo priznanje ima posebnu težinu i ponosimo se njime- rekla je Nataša Šarčević, direktor marketinga i razvoja kompanije Fruvita.

Priznanje Superior Taste Award dodjeljuje International Taste & Quality Institute iz Brisela – jedna od vodećih svetskih organizacija koja ocenjuje kvalitet ukusa svih kategorija proizvoda iz segmenta prehrane i pića. U Superior Taste Award kategoriji ocenjuju se isključivo proizvodi koji se nalaze na policama trgovina, a u proces ocenjivanja mogu ući proizvodi samo onih kompanija koje poseduju sertifikate kontrole kvalitete.