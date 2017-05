Otvoren Diamond Garden

Na obodu grada sinoć je otvoren luksuzni kompleks Diamond Garden. Domaćin večeri bio je glumac Vuk Kostić, dok su se za dobru atmosferu pobrinuli Vlado Georgijev i Igor Lazić.

-Želeli smo da stvorimo mesto koje je idealno za bekstvo iz grada. Mesto na kome ćete moći da uživate u tišini, a pluća ispunite čistim vazduhom. Jednom rečju, da se napunite pozitivnom energijom i takvi vratite svakodnevnim obavezama. Kompleks je osmišljen da, pre svega, omogući našim gostima jedan zaista ekskluzivni ugođaj, bilo da je reč o dobroj hrani, piću, prijatnom ambijentu koji nas okružuje ili dobrom provodu koji garantujemo.– izjavila je Elena Koledin, marketing i PR menadžer Diamond Gardena i dodala:

-Kod nas nema kompromisa. Želimo da svakom gostu jasno stavimo do znanja da je nama najvažnije to kako se oni ovde osećaju. Na njima je samo da dođu, a mi ćemo se postarati za to da odu nasmejani i dođu ponovo.

I domaćin večeri se obratio prisutnima.

-Ovde se više ni ne osećam kao gost, više sam kao domaćin. Počeo sam i da kuvam zajedno sa šefom kuhinje. Kad smo već kod kuhinje, obavezno probajte rebarca u medu. Ti ljudi kuvaju kao pravi čarobnjaci! – izjavio je Vuk Kostić, glumac, jedan od prijatelja ovog kompleksa.

-Zaista su se potrudili da se osetiš da si bitan. Vidiš da žele i da se trude da ti udovolje. Lako je da zaboraviš na obaveze i sve ostalo što te čeka kada si okružen ovom lepotom i finim ljudima. Za mene svet kao da stane kada dođem ovde – rekao je Vuk Kostić.