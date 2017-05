Konferencija pod nazivom Inovacije u turizmu – IT Zlatibor 2017 održaće se od 10. do 12. maja u hotelu Palisad na Zlatiboru. Okupiće više od 200 učesnika turističke privrede Srbije i okolnih zemalja. Cilj konferencije biće u duhu slogana „Otkrijte skriveno“, a poznati i priznati inostrani i domaći eksperti iz sveta turizma će u tri dana predavanja prisutnima otkriti Know How za bolje iskorišćenje turističkih potencijala naše zemlje i okruženja. Pokazaće šta sve može u Srbiji biti turistički proizvod i kako je moguće unaprediti ovu delatnost i uvećati prihod od turizma.

Na konferenciji će govoriti jedan od najpoznatijih svetskih konsultanata u oblasti turizma i turističkog menadžmenta profesor Andreas Voegl, čovek koji je za svoj rad i zalaganje osvajao priznanja kakva su „Svetski Hotelijer godine“ i „Najbolji hotel na svetu“. Profesor Voegl dolazi iz jedne od najrazvijenijih turističkih privreda u svetu i govoriće o sličnostima koje u smislu prirodnih potencijala za razvoj turizma imaju Austrija i Srbija i odgovoriti na pitanje: Zašto ih Austrija bolje koristi? On će preneti deo svog bogatog znanja i iskustva na učesnike konferencije, govoriti o mogućnostima za transfer znanja (Know How) iz Austrije u Srbiju, i na tim iskustvima pokazati kako bi Srbija mogla da poboljša turistički sektor, razvije svoje destinacije, poboljša rad hotela i drugih turističkih preduzeća.

Poseban akcenat konferencije biće na značaju menadžmenta u turizmu, o čemu će govoriti profesori sa FON-a, Aleksandar Marković, Sanja Marinković i Marko Mihić. Koji će osim o temi menadžmenta i njegovom značaju za razvoj preduzeća, govoriti i o razvoju e-biznisa, kao i o inovacijama u sektoru menadžmenta usluga.