Decenija obeležena ulaganjima, izvozom i društveno-odgovornim projektima

U pivaru u Čelarevo do sada je uloženo oko 220 miliona evra, a ove godine Crasberg obeležava 125 godina postojanja. U to ime, kompanija je organizovala je svečano druženje za predstavnike medija u beogradskom restoranu Sofa. Domaćin je bio Vladimir Vava, novi generalni direktor Carsberg Srbija Grupe koji se obratio prisutnima i predstavio aktuelne i buduće poslovne planove kompanije. Carsberg Grupacija je treća pivarska kompanija u svetu sa oko 41.000 zaposlenih, a na srpsko tržište Carlsberg je ušao 2003. kupovinom pivare u Čelarevu. Od tada do sada, njihov rad obeležen je ulaganjima, izvozom i društveno odgovornim projektima.