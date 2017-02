Maslinovo ulje poskupljuje za 20 odsto

Nepovoljne vremenske prilike i napadi parazita na jugu Evrope, većinom u Italiji, uslovili su da ovogodišnja proizvodnja maslina bude prepolovljena.Zbog toga su cene maslina na veliko sredinom februara bile veće i do 64 odsto u poređenju s prošlom godinom. Kada se to uračuna u gotov proizvod, maslinovo ulje na rafovima bi moglo da poskupi 15 do 20 odsto. Masline u Italiji su prošle godine bile posebno pogođene ranom kišom koja je oštetila zametke ploda, a bilo je i više mušica koje napadaju plod, te je berba obavljena ranije, što smanjuje prinos. Rast cena maslinovog ulja je posebno nezgodan u Italiji, pošto Italijani potroše oko 35 odsto maslinovog ulja u svetu, po čemu su na prvom mestu. Na drugom su Španci koji potroše oko 30 odsto.